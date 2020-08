A la Une . Pierrot Dupuy - Sébastien Lecornu ne veut pas manger de caris à La Réunion

La nouvelle est en train d'enflammer les réseaux sociaux. Dan Hastings est un journaliste qui travaille entre autres pour le Huffington Post et Slate. Il se trouve que ses parents tiennent un restaurant à La Réunion, spécialisé dans les plats typiques de notre île. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 13 Août 2020 à 17:04 | Lu 610 fois





Avec des demandes pour le moins surprenantes : "Ma maman a un restaurant et a reçu une demande de devis d’un cabinet de haut fonctionnaire, a commenté le journaliste. Ils lui demandent de faire de la cuisine “sans sauce, type quiche, poisson grillé et quinoa”.



D'où la colère du journaliste : "Personne lui a expliqué que la cuisine réunionnaise est un mélange de gastronomie chinoise, indienne, pakistanaise, malgache et africaine? En gros tout sauf la quiche lorraine".



Cette colère s'explique également par le fait que ses parents sont très inquiets de ne pas être à la hauteur des désirs du ministre. Autant ils savent faire un bon cari poulet ou poisson, autant ils ne savent pas préparer une quiche lorraine...



" Sur Skype mon père a les larmes aux yeux en me disant qu’ils ne sont pas “à la hauteur” pour recevoir la délégation ministérielle. Ma mère renchérit “Je ne sais pas cuisiner comme ça moi” comme si c’était elle la fautive . Je vais m’énerver", ajoute Dan Hastings qui conclut : "Donc il veut bien être notre ministre, mais manger les plats locaux c’est trop".



"C’est pas juste impoli, c’est clairement raciste, affirme-t-il. C’est pour nous rappeler qu’il y a une hiérarchie entre la nourriture “exotique” indigne d’un Ministre et la gastronomie métropolitaine qui serait supérieure".



Finalement, l'affaire a connu une fin heureuse. Selon le journal Voici qui a consacré un article au sujet, le journaliste a indiqué que suite aux nombreuses réactions enregistrées sur Twitter, les équipes de Sébastien Lecornu ont affirmé qu'il allait finalement manger réunionnais : "On a appelé mes parents. La délégation est ravie de venir déjeuner chez eux et leur demandent de faire du local comme d'habitude. Merci Twitter".





