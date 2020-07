A la Une ... Pierrot Dupuy - Sébastien Lecornu au ministère des Outre-Mer, une surprise pour plusieurs raisons

Le départ d’Annick Girardin du ministère des Outre-Mer n’est pas une surprise, cela faisait quelque temps qu’elle avait laissé fuiter son désir de partir de la rue Oudinot. La surprise, s’il devait y en avoir une, vient plutôt de la voir rester au gouvernement et de sa nomination au ministère de la Mer. Ceux qui laissaient entendre que le président Macron n'était pas satisfait de son travail en seront pour leurs frais.



L’autre surprise vient du choix par Emmanuel Macron de Sébastien Lecornu pour la remplacer.



Plusieurs noms circulaient dans les couloirs de l’Elysée, dont celui du Réunionnais Ferdinand Mélin-Soucramanien, ce dont nous nous étions fait l’écho. Il n’en est malheureusement rien et ce n’est pas cette fois que nous verrons un autre Réunionnais, après Ericka Bareigts, accéder à ce poste prestigieux.



Premier constat: Sébastien Lecornu est jeune, très jeune. Il n’a que 34 ans. Il n’est pourtant pas dénué d’expérience. Venant des rangs des Républicains, on le dit proche de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin, il en a été exclu en juin 2017 après avoir accepté un poste de secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique, sous Nicolas Hulot. Il conserve son poste sous François de Rugy, avant de devenir ministre chargé des Collectivités territoriales en octobre 2018 auprès de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.



C’est d’ailleurs dans ce poste qu’il a eu l’occasion de se faire remarquer d’Emmanuel Macron en organisant début 2019 les nombreuses rencontres entre le chef de l’État et les élus locaux dans le cadre du Grand débat pour essayer de sortir de la crise des "gilets jaunes".



Mais la principale surprise, passée relativement inaperçue, vient peut-être de son rang protocolaire. Il est en effet 9ème dans l’ordre des ministres, juste derrière Bruno Le Maire le ministre de l’Economie, Florence Parly la ministre des Armées, Gérald Darmanin le ministre de l’Intérieur et Elisabeth Borne la ministre du Travail. Mais par exemple, ce qui est très surprenant, devant Jacqueline Gourault la ministre de la Cohésion des Territoires auprès de qui il travaillait jusque là, et surtout devant Eric Dupond-Moretti, le nouveau Garde des Sceaux et ministre de la Justice.



Faut-il y voir un signal fort du président Macron en direction des Outre-Mer, sur la place plus grande qu’il souhaite leur donner à l’avenir ? On aura vite la réponse…



