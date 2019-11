A la Une . [Pierrot Dupuy] Sans aucun soutien, Nassimah Dindar obligée de confirmer ce qu'elle avait démenti





J'aurai le triomphe modeste.



Je n'aurai pas la méchanceté -ou si peu- de rappeler que



Et qu'avait répondu Nassimah à l'époque? Que je racontais n'importe quoi, que c'était un mensonge. Elle avait même qualifié l'article de "fake news"...



Trois mois plus tard, presque jour pour jour, elle confirme nos informations de l'époque.



Cela mis à part, l'ancienne présidente du conseil général était bien seule ce matin. La seule tête connue sur la photo, outre son mari, est celle d'Erick Fontaine, le responsable de la CNL, une association de défense des locataires, ancien du PCR, actuellement élu de l'opposition à La Possession et embauché au service insertion du Département à la demande de... Nassimah Dindar. La boucle est bouclée. Le propre d'un mercenaire est de savoir se vendre au plus offrant...



Où sont passés tous les anciens amis de Nassimah? Elle n'avait aucun élu auprès d'elle ce matin. Aucun conseiller général, aucun conseiller régional. Ne parlons même pas de parlementaires ou de présidents de collectivités.



Où est passé Serge Hoarau, son binôme au Conseil départemental? Où est passée Faouzia Vitry, qui a toujours été une proche parmi les proches? À force de se la jouer perso en permanence, à force de trahir tout le monde, Nassimah se retrouve bien seule aujourd'hui.



D'autant qu'elle n'avait pas caché auprès de ses anciens amis son intention de se présenter pour diviser les voix de Droite au premier tour afin de les apporter à Gilbert Annette au second tour, pour faire battre Didier Robert. On peut comprendre qu'un Serge Hoarau ou une Faouzia Vitry n'aient pas voulu la suivre sur ce terrain marécageux.



On peut aussi comprendre le peu d'enthousiasme des personnalités politiques à se montrer à ses côtés au vu de son bilan au Sénat. Qu'a fait Nassimah Dindar au Palais du Luxembourg depuis deux ans pour La Réunion? Rien ! Zéro pointé ! Si ce n'est de se mettre tous les mois de confortables indemnités dans la poche et de voyager régulièrement en première classe, aux frais du contribuable.



Comme je l'avais révélé dans mon article du 21 août, l'objectif de Nassimah Dindar, qu'elle avait là aussi eu la bêtise de révéler à plusieurs personnes, au point de remonter jusqu'à mes oreilles, est de se faire réélire dans son canton avec l'aide de Gilbert Annette, afin ensuite de récupérer la présidence du Département grâce à une majorité "zembrocale" dont elle a le secret.



Le moins que l'on puisse dire est que sa campagne de reconquête a très mal démarré ce matin... Nassimah Dindar a donc tenu une conférence de presse ce matin pour annoncer sa candidature aux municipales à Saint-Denis J'aurai le triomphe modeste.Je n'aurai pas la méchanceté -ou si peu- de rappeler que j'avais annoncé cette candidature dès le 21 août dernier , alors que tout le monde pensait que ce serait son époux Ibrahim qui serait le candidat.Et qu'avait répondu Nassimah à l'époque? Que je racontais n'importe quoi, que c'était un mensonge. Elle avait même qualifié l'article de "fake news"...Trois mois plus tard, presque jour pour jour, elle confirme nos informations de l'époque.Cela mis à part, l'ancienne présidente du conseil général était bien seule ce matin. La seule tête connue sur la photo, outre son mari, est celle d'Erick Fontaine, le responsable de la CNL, une association de défense des locataires, ancien du PCR, actuellement élu de l'opposition à La Possession et embauché au service insertion du Département à la demande de... Nassimah Dindar. La boucle est bouclée. Le propre d'un mercenaire est de savoir se vendre au plus offrant...Où sont passés tous les anciens amis de Nassimah? Elle n'avait aucun élu auprès d'elle ce matin. Aucun conseiller général, aucun conseiller régional. Ne parlons même pas de parlementaires ou de présidents de collectivités.Où est passé Serge Hoarau, son binôme au Conseil départemental? Où est passée Faouzia Vitry, qui a toujours été une proche parmi les proches? À force de se la jouer perso en permanence, à force de trahir tout le monde, Nassimah se retrouve bien seule aujourd'hui.D'autant qu'elle n'avait pas caché auprès de ses anciens amis son intention de se présenter pour diviser les voix de Droite au premier tour afin de les apporter à Gilbert Annette au second tour, pour faire battre Didier Robert. On peut comprendre qu'un Serge Hoarau ou une Faouzia Vitry n'aient pas voulu la suivre sur ce terrain marécageux.On peut aussi comprendre le peu d'enthousiasme des personnalités politiques à se montrer à ses côtés au vu de son bilan au Sénat. Qu'a fait Nassimah Dindar au Palais du Luxembourg depuis deux ans pour La Réunion? Rien ! Zéro pointé ! Si ce n'est de se mettre tous les mois de confortables indemnités dans la poche et de voyager régulièrement en première classe, aux frais du contribuable.Comme je l'avais révélé dans mon article du 21 août, l'objectif de Nassimah Dindar, qu'elle avait là aussi eu la bêtise de révéler à plusieurs personnes, au point de remonter jusqu'à mes oreilles, est de se faire réélire dans son canton avec l'aide de Gilbert Annette, afin ensuite de récupérer la présidence du Département grâce à une majorité "zembrocale" dont elle a le secret.Le moins que l'on puisse dire est que sa campagne de reconquête a très mal démarré ce matin... Pierrot Dupuy Lu 1975 fois







Dans la même rubrique : < > St-Leu: L'expulsion confirmée, la famille Elie devra partir le 25 janvier prochain au plus tard Le tribunal administratif rejette le recours de Thierry Robert qui souhaite se présenter aux municipales