A la Une . (Pierrot Dupuy) Sale temps pour les élus d'Outremer: deux présidents de collectivités poursuivis Les magistrats auraient-ils décidé de mettre de l'ordre dans la gestion des collectivités en Outremer? Deux présidents de collectivités antillaises poursuivis en 24h, le président de la collectivité unique de Martinique regroupant la Région et le Département) est renvoyé en correctionnelle pour détournement de fonds publics et le président de la collectivité de Saint-Martin a été mis en garde à vue pour favoritisme.

Le président du Conseil Exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique Alfred Marie-Jeanne, est renvoyé en correctionnelle pour des soupçons de fraude autour de l'attribution d'un marché public à la Dominique, dans le cadre d'un dossier de coopération régionale.



Sa fille Maguy et son gendre, Mark Frampton, l'accompagneront sur le banc des accusés pour "prise illégale d'intérêt", "faux dans un document administratif" et "usage de faux en écriture" dans un dossier de construction d'une école sur l'île de la Dominique alors qu'Alfred Marie-Jeanne était président du Conseil Régional de la Martinique.



Ce dossier est connu sous le nom de "green parrot" (le perroquet vert), le surnom utilisé par celui qui a dénoncé l'affaire au moyen d'une lettre anonyme envoyée en décembre 2009.



Le 8 février 2013, Alfred Marie-Jeanne avait été mis en examen à Fort-de-France par un juge d'instruction qui le soupçonnait, avec sa fille, d’avoir présenté au contrôle de la légalité une délibération majorée de 200.000 euros par rapport à ce qui avait été voté par les élus, pour la construction de l’école Roosevelt Douglas à la Dominique en 2007.



Alfred Marie-Jeanne a été mis en examen pour prise illégale d'intérêts, faux et usage de faux. Sa fille Maguy Marie-Jeanne et l'architecte Mark Frampton architecte et consul honoraire de la Dominique, avaient également été mis en examen dans cette affaire.



Le procès, initialement prévu à Fort-de-France en mars 2016, a été reporté à novembre 2016 avant d'être finalement dépaysé à la demande du procureur général de Fort-de-France, inquiet de possibles pressions politiques sur la justice.



Reprogrammée à Paris en mars 2018, l'affaire avait finalement été renvoyée à l'instruction en raison d'une série d'irrégularités relevées dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.



L'avocat d'Alfred Marie-Jeanne a annoncé son intention de faire appel.



Alfred Marie Jeanne, président du Mouvement Indépendantiste Martiniquais, aura 83 ans le 15 novembre prochain. Avant d'être le premier président du Conseil Exécutif de la première collectivité unique de Martinique, il a occupé entre autres, les fonctions de député de Martinique (1997 /2012), et de président du Conseil Régional de Martinique (1998 /2010).



Le président de la collectivité de Saint-Martin en garde à vue



De son côté, le président de la collectivité de Saint-Martin, Daniel Gibbs, est en garde à vue depuis jeudi pour des soupçons de "favoritisme" concernant des marchés publics passés après le passage de l'ouragan Irma.



Il a été placé en garde à vue jeudi matin à Saint-Martin, tout comme deux de ses vices-présidentes, Valérie Damaseau et Annick Pétrus, pour "violation des règles de la commande publique" pour des faits datant de 2018 et concernant des marchés publics pour des prestations de services après le passage de l'ouragan Irma.



Pierrot Dupuy







