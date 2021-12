A la Une . Pierrot Dupuy - Saint-Denis : Un poids lourd de la majorité d'Ericka Bareigts démissionne

Ne vous fiez pas à son rang dans la hiérarchie officielle des élus. Officiellement simple conseiller municipal, François Javel est -ou plutôt devrions-nous dire était- un poids lourd des différentes équipes municipales socialistes à Saint-Denis. Il vient de remettre sa démission à la maire de Saint-Denis de ses différentes responsabilités, mais conserverait son mandat de simple conseiller municipal. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 29 Décembre 2021 à 14:17









Parallèlement, il était président de la NORDEV.



Une victime collatérale



Mais François Javel est devenu, à l'insu de son plein gré, une victime collatérale de la guerre que se livrent Gilbert Annette et la nouvelle maire.



Ce qui n'était jusque là qu'une mésentente avait pris une tournure beaucoup plus radicale en juin dernier avec la manoeuvre de Gilbert Annette qui,



C'était l'affront de trop.



Une guerre larvée dans les couloirs de la mairie



Depuis, une véritable guerre larvée agite les couloirs de la mairie. Tous les proches de Gilbert Annette sont au fur et à mesure écartés et remplacés par des proches de la nouvelle maire, souvent des femmes.



Et François Javel, qui faisait partie du premier cercle de Gilbert Annette, en a fait lui aussi les frais. Lui qui était dans tous les secrets, dans toutes les manoeuvres, a été mis sur la touche.



A force d'avaler des couleuvres et selon lui, d'être en permanence mis devant le fait accompli, il a fini par remettre sa démission à Ericka Bareigts. Laquelle a été surprise, à ce qu'on nous a rapporté.



Marre d'avaler des couleuvres



François Javel, que nous avons essayé de joindre, n'a pas répondu à nos appels et le service communication de la mairie n'était pas au courant de sa démission. Son responsable nous a promis de se renseigner et de revenir vers nous. Nous attendons toujours.



Heureusement que nous disposons d'autres canaux qui, s'ils ne sont pas officiels, sont tout aussi bien informés.



Un 2ème élu démissionne



Pour l'anecdote, un autre élu, Mathieu Raffini, qui figurait sur la liste au titre du PCR, a lui aussi démissionné sans que cela n'ait quoi que ce soit à voir avec celle de François Javel.



Nos sources par contre n'en connaissent pas la raison réelle. Régulièrement absent depuis son élection, l'une des hypothèses serait que la maire lui ait demandé de démissionner. A moins que ce ne soit lui qui ait préféré rendre son tablier.



