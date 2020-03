[Pierrot Dupuy] SODIAC : On ne change pas une équipe qui perd !

On se souvient que jusqu'au bout, il a soutenu sans réserve jusqu'aux derniers instants son poulain, Jean Claude Pitou, ex-directeur général délégué, celui qui gérait en fait la SODIAC, pendant que Philippe Naillet se contentait de toucher ses indemnités de PDG... On connaît la suite de l'histoire.



Avant de partir, Philippe Naillet s'apprête à prendre un certain nombre de décisions qui relèvent ou de la tartuferie, ou de l'incompétence notoire, ou de l'inconscience pure.



Il s'apprête donc à faire confirmer en conseil d'administration comme nouvelle équipage dirigeant de la Sodiac, l'ancien DAF (directeur administratif et financier) de Jean-Claude Pitou celui qui n'a pas vu arriver la cessation de paiement de l'entreprise au mois de juillet dernier, ni n'a pu l'anticiper ou l'éviter.



Ce beau monsieur sera accompagné dans ces nouvelles fonctions de l'ancienne adjointe du même Jean-Claude Pitou chargée de gérer les finances de l'entreprise (son bras droit dans les faits) et qui sera confirmée dans ses fonctions actuelles.



Les bras nous en tombent !!!

Dans quelques jours aura lieu le dernier conseil d'administration présidé par Philippe Naillet en tant que PDG de la SODIAC. On se souvient qu'en raison de sa brillante gestion, et du passif de plusieurs dizaines de millions d'euros qu'il a généré, sans réussir en plus à mener à son terme le projet d'Espace Océan, la mairie de Saint-Denis est obligée de brader son patrimoine de logements sociaux pour une bouchée de pain et de revendre la SODIAC à une filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations.