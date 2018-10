A la Une ... [Pierrot Dupuy] Révélations sur les techniques utilisées pour vendre plus cher à la Réunion





Les prix sont plus élevés à la Réunion qu’en métropole, c’est une évidence que personne ne conteste.



Maintenant que les voyages en métropole sont plus faciles, chaque Réunionnais peut constater de visu, en se rendant dans une grande surface, les écarts parfois astronomiques qui existent.



Il y a souvent une explication à cela : l’éloignement (personne ne peut nier que nous nous trouvons à 10.000km de l’Europe et il faut bien que quelqu’un paye ce surcoût de fret), notre fiscalité particulière avec une TVA moitié moindre mais avec un octroi de mer, et l’étroitesse de notre marché.



Certes. Mais cela n’explique pas tout.



La presse a fait état hier d’un constat dressé par l’Autorité de la concurrence indiquant que les prix des matériaux de construction sont 39% plus élevés à la Réunion qu’en métropole.



Et il ne s’agit là que d’une moyenne. Pour le ciment par exemple, le surcoût est de 48%, de 56% pour les charpentes bois, de 59% pour les contreplaqués, le record revenant aux enduits avec un surcoût de 250% !



Le vrai coupable : les monopoles ou quasi-monopoles dans le secteur. Je l’avais déjà raconté ici dans un précédent édito, mais souvent la concurrence n’est qu’apparente. Saviez-vous par exemple que Leroy Merlin, Lapeyre, la quincaillerie Ravate bien sûr et une partie des magasins Weldom apartiennent tous au même groupe, à savoir Ravate ?



Et que le même groupe Ravate est également actionnaire des deux plus grosses sociétés important du ciment à la Réunion ?



Vous trouvez le ciment trop cher chez Leroy Merlin et vous pensez faire jouer la concurrence en allant chez Lapeyre ? Pas de chance, les deux magasins appartiennent au même groupe !



Mieux dans le genre… En 2008, un 3ème larron était venu perturber le jeu de la vente de béton à la Réunion en concurrençant les deux leaders du secteur et en vendant ses produits moins cher. Que pensez-vous qu’il se passa ? Au lieu de baisser ses prix pour s’aligner sur le challenger, Holcim a préféré le racheter à prix d’or, pour pouvoir continuer à vendre son ciment aux Réunionnais à prix prohibitif !



L’Autorité de la concurrence a comparé les prix à ceux de la métropole. C’est bien. Mais comment expliquer que le ciment vendu 210€ à la Réunion ne vaille que 90€ à Maurice ???



C’est une bonne chose qu’on s’intéresse aux matériaux du bâtiment car, on n’en a peut-être pas conscience, mais si on réussissait à ramener leurs prix au même niveau qu’en métropole, on pourrait construire 12% de logements sociaux en plus à la Réunion !



Et tant qu’on y est, dans la foulée, pourquoi ne contrôleraient-ils pas également les pièces détachées de voitures, où il est de notoriété publique que leurs prix sont disproportionnés par rapport à ceux de métropole ? Pierrot Dupuy Lu 1124 fois





