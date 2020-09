A la Une ... Pierrot Dupuy : Révélation : Philippe Naillet lit Zinfos !

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 16 Septembre 2020 à 22:57 | Lu 171 fois

Philippe Naillet, celui qui a fait perdre plusieurs dizaines de millions d'euros à la mairie de St-Denis au travers de la SEM la SODIAC dont il était le PDG et qui a remplacé Ericka Bareigts au poste de député, est intervenu hier à l'Assemblée nationale pour attirer l'attention du ministre des Outremer, Sébastien Lecornu, sur la situation des ultramarins souhaitant rentrer au pays et contraints de présenter un test Covid négatif datant de moins de 72 heures. Or, de nombreux laboratoires submergés par les demandes, ne sont plus en mesure de délivrer les fameuses attestations dans les délais prescrits.



Ce qui place ces voyageurs, dont de nombreux Réunionnais, dans une situation extrêmement délicate. Dans l'impossibilité de prendre l'avion, ils doivent prolonger leurs séjours en métropole et donc dépenser des sommes conséquentes, qu'ils n'ont souvent plus en fin de séjour.



Cette situation est d'autant plus dramatique qu'elle touche de nombreux parents contraints d'accompagner leurs enfants qui viennent d'avoir le Bac pour les installer à proximité des universités qu'ils vont dorénavant fréquenter en métropole.



Quelle n'a pas été notre surprise hier soir, en écoutant Philippe Naillet, de constater que son discours était presque un copier/coller d'un article que nous avions publié samedi et où nous regrettions que les ultramarins aient été oubliés dans la liste des personnes prioritaires pour passer les tests.



"Oubliés" n'est d'ailleurs pas vraiment le bon terme. On devrait plutôt dire volontairement laissés de côté puisque, dans sa réponse, Sébastien Lecornu a pleinement assumé cette mise à l'écart.



Proprement scandaleux !





