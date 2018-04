[Pierrot Dupuy] Restos de plage : Le bal des faux-culs...

Quand le sage désigne la lune, l'idiot ne voit que le doigt...



A regarder les commentaires sous l'article sur ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Hermitage, les Réunionnais sont très divisés.



Certains ne voient que les insultes racistes anti-Zoreils de ceux qui ont manifesté contre les restaurants construits sur le domaine public maritime, et ils ont raison. En partie.



Les autres ne veulent voir que le côté illégal des paillotes et affirment leur solidarité avec les manifestants. Devant l'inertie du préfet et celle du maire de Saint-Paul, il fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose. C'était inéluctable de toutes les façons, selon eux.



Les deux parties ont en partie tort et en partie raison, mais passent à côté de l'essentiel.



Des propos racistes qu'il faut condamner



Que les quelques individus racistes qui ont manifesté ce matin ne représente pas la Réunion et les Réunionnais, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus.



Tout comme tout le monde sera d'accord pour condamner les propos racistes proférés contre les Zoreils. Des lois existent, à la Justice de les faire appliquer.



Mais en disant ça, on met du même coup le doigt sur le deuxième problème. Dans son communiqué d'après-incidents, le préfet "condamne fermement le recours à la violence contre des biens privés, tout particulièrement dans un contexte où des familles étaient attablées dans les établissements concernés et où d’autres famille étaient présentes sur les plages", et il ajoute que "les auteurs de faits pénalement répréhensibles seront poursuivis".



Comme tout cela est bien dit. Mais pourquoi diable ses services ont-ils délivré pendant des années et des années des AOT (autorisations d'occupation temporaire du domaine public) à ces restaurants qui étaient manifestement dans l'illégalité? On n'en serait pas là si la loi avait été été appliquée à l'époque par les services de l'Etat.



Des rumeurs de pots-de-vin circulent. Il serait bon que là aussi, une enquête soit diligentée.



Puisqu'on en est aux questions, continuons. Pourquoi le préfet a-t-il refusé de donner suite au jugement du tribunal confirmant l'illégalité de ces restaurants?



Pourquoi la DEAL, dépendant du préfet, n'a pas réagi devant la provocation de ce restaurateur qui était en train de réparer sa terrasse ces derniers jours, laquelle terrasse on le sait maintenant, était illégale?



C'est donc le préfet, qui en agissant de la sorte, est à l'origine des débordements d'aujourd'hui. On ne peut jeter de l'huile sur le feu et faire mine ensuite de s'étonner des conséquences.



Pour l'Etat et les collectivités, l'argent n'a pas d'odeur



Certains mettent en avant le fait que la commune ait touché des loyers de le part de ces restaurants, ce qui leur a octroyé de fait une certaine légitimité. Si ce n'est une légalité.



A ceux-là, je réponds que ça fait longtemps que l'on sait que l'argent n'a pas d'odeur pour l'état et les différentes collectivités. Un seul exemple : la prostitution est illégale, ce qui n'empêche pas le fisc de prélever l'impôt sur les revenus des prostituées.



Cet argument n'est donc pas valable.



La justice a tranché. A l'Etat et au maire de Saint-Paul de faire appliquer la loi. Tant que ces verrues qui servent en plus de la viande avariée, continueront à trôner sur la plage, elles constitueront une véritable provocation et il ne faudra pas s'étonner si des individus un peu frêles du cerveau, ou quelques politiciens opportunistes, s'emparent du problème et tentent de se faire justice eux mêmes.



L'arbre qui cache la forêt



Enfin, pour clore le dossier, je réitère ce que j'ai déjà dit dans un de mes éditos.



Ces restaurants ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Il y a des dizaines, peut-être des centaines, de villas qui empiètent également sur le domaine public maritime sur tout le littoral de la Réunion.



On me dit même, mais je n'ai pas vérifié, que ce serait notamment le cas de la case du Préfet à Saint-Gilles.



Il serait temps de s'en prendre à elles aussi.



Parmi ces propriétaires, il y a très certainement des Zoreils tout comme des Créoles.



Ce serait le meilleur moyen de faire taire les critiques de ceux qui ne veulent voir dans la demande de démolition des restaurants que des attaques anti-Zoreils...