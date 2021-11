[Pierrot Dupuy] Qui aura le courage d'annoncer aux Réunionnais que les réveillons sur les plages seront interdits ?

Qui peut croire une seconde que la situation sanitaire dans l'ile va s'améliorer si vite qu'on pourra lever cette interdiction dans un mois ? Ceux qui avaient déjà prévu les tentes, la rubalise et les pétards pour fêter le réveillon sur la plage de l'Hermitage peuvent d'ores et déjà les re-ranger dans un placard, en attendant des jours meilleurs. Peut-être l'année prochaine. Mais rappelez-vous, on disait déjà ça l'an dernier...Reste à espérer une chose : que le préfet Jacques Billant, n'attende pas la veille pour annoncer aux Réunionnais un éventuel couvre-feu comme il l'avait fait l'an dernier. Ce qui m'avait incité à lui écrire ce fameux article "Vous vous foutez de la gueule de qui, Monsieur le Préfet" que je sais qu'il n'avait pas apprécié. Mais alors là, pas du tout. Peu m'importe, je ne suis pas là pour plaire au préfet ni à qui que ce soit, mais juste pour dire ce que je pense, avec mes mots qui sont parfois un peu brusques, je le reconnais. Mais que voulez-vous, ce n'est pas à mon âge que je vais me refaire.C'est d'autant plus regrettable que mis à part un ou deux dossiers sur lesquels nous avons divergé, dont celui de la gestion de l'élection à la présidence de la Chambre de commerce , je trouve que Jacques Billant est un bon préfet. Mais que voulez-vous, c'est comme pour les trains, on ne retient que ceux qui arrivent en retard...