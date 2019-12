A la Une .. [Pierrot Dupuy] Quelques heures après son soutien à Sinimalé, Nassimah Dindar a-t-elle retourné sa veste ? Quelques heures après avoir apporté son soutien à Joseph Sinimalé à Saint-Paul Nassimah Dindar a supprimé la publication sur sa page Facebook... Sans doute à la suite de la violence des commentaires sous son post qui lui reprochaient ce soutien.





J'en voulais pour preuve la présence de tous les ténors : Didier Robert et Michel Fontaine, mais aussi Nassimah Dindar et Jean-Paul Virapoullé. Ceux-là même qui avaient constitué en 2014 ce qu'on avait appelé "la plateforme de la Droite et du Centre", qui avait ensuite gagné toutes les élections.



De les voir tous à nouveau réunis pouvait donc être interprété comme un signal positif envoyé aux électeurs de Droite, susceptible de booster leur confiance.



"Mi aime zot tout"



Cependant, comme je l'écrivais dans mon commentaire, la situation de Saint-Paul est un cas à part dans le paysage politique local.



Joseph Sinimalé, du fait de son caractère consensuel, a réussi à garder de bonnes relations avec tout le monde. Il a su rester proche à la fois de Didier Robert et de Michel Fontaine, une gageure sur l'échiquier politique local, mais aussi de Jean-Paul Virapoullé, Nassimah Dindar et... Thierry Robert.



Le slogan du maire de Saint-Paul pourrait être : "Mi aime zot tout" !



Pas étonnant dans ces conditions de voir tous ses "amis" réunis autour de lui ce matin.



Est-ce que cela veut dire que tous les problèmes sont aplanis entre ces leaders, que toutes les rancoeurs ont été mises au placard? Loin s'en faut.



Si les relations se réchauffent tout doucement entre Michel Fontaine et Didier Robert, plus par pragmatisme politique que par véritable amour, on ne peut pas en dire autant en ce qui concerne Nassimah Dindar.



Si la sénatrice a su entretenir des passerelles avec Michel Fontaine du fait de leur inimitié commune envers le président de la Région, ses relations avec ce dernier étaient et restent exécrables.



Et elles ne risquent pas de s'améliorer. Plus la candidature de Didier Robert à Saint-Denis prend de la consistance, plus le fossé va se creuser avec celle qui ne cachait pas, il n'y a encore pas si longtemps, sa volonté de faire alliance avec Gilbert Annette au second tour, justement pour faire perdre Didier Robert.



Mais penser que sa haine de Didier Robert, qui vient de sa conviction qu'il est derrière les attaques du JIR concernant sa maison du Bas-de-la-Rivière à Saint-Denis, puisse être le seul ressort de Nassimah serait mal la connaitre.



Nassimah a l'ambition de redevenir présidente du Département



Il y a à peine quelques heures, j'écrivais que la Droite et le Centre avaient fait l'union ce matin à Saint-Paul , autour de la candidature de Joseph Sinimalé.J'en voulais pour preuve la présence de tous les ténors : Didier Robert et Michel Fontaine, mais aussi Nassimah Dindar et Jean-Paul Virapoullé. Ceux-là même qui avaient constitué en 2014 ce qu'on avait appelé "la plateforme de la Droite et du Centre", qui avait ensuite gagné toutes les élections.De les voir tous à nouveau réunis pouvait donc être interprété comme un signal positif envoyé aux électeurs de Droite, susceptible de booster leur confiance.Cependant, comme je l'écrivais dans mon commentaire, la situation de Saint-Paul est un cas à part dans le paysage politique local.Joseph Sinimalé, du fait de son caractère consensuel, a réussi à garder de bonnes relations avec tout le monde. Il a su rester proche à la fois de Didier Robert et de Michel Fontaine, une gageure sur l'échiquier politique local, mais aussi de Jean-Paul Virapoullé, Nassimah Dindar et... Thierry Robert.Le slogan du maire de Saint-Paul pourrait être : "Mi aime zot tout" !Pas étonnant dans ces conditions de voir tous ses "amis" réunis autour de lui ce matin.Est-ce que cela veut dire que tous les problèmes sont aplanis entre ces leaders, que toutes les rancoeurs ont été mises au placard? Loin s'en faut.Si les relations se réchauffent tout doucement entre Michel Fontaine et Didier Robert, plus par pragmatisme politique que par véritable amour, on ne peut pas en dire autant en ce qui concerne Nassimah Dindar.Si la sénatrice a su entretenir des passerelles avec Michel Fontaine du fait de leur inimitié commune envers le président de la Région, ses relations avec ce dernier étaient et restent exécrables.Et elles ne risquent pas de s'améliorer. Plus la candidature de Didier Robert à Saint-Denis prend de la consistance, plus le fossé va se creuser avec celle qui ne cachait pas, il n'y a encore pas si longtemps, sa volonté de faire alliance avec Gilbert Annette au second tour, justement pour faire perdre Didier Robert.Mais penser que sa haine de Didier Robert, qui vient de sa conviction qu'il est derrière les attaques du JIR concernant sa maison du Bas-de-la-Rivière à Saint-Denis, puisse être le seul ressort de Nassimah serait mal la connaitre.

Nassimah est une ambitieuse, la reine des combinaisons "de derrière la cuisine". Mais toutes ces combinaisons, pour ne pas dire combines, n'ont qu'un seul objectif : servir ses intérêts.



En l'espèce, le calcul de Nassimah est simple : Grâce au soutien de Gilbert Annette qu'elle imagine voir réélu, elle espère se faire réélire dans son canton, afin de pouvoir ensuite briguer à nouveau la présidence du Département grâce à une galimatias politique dont elle a le secret. Avec les socialistes, le centre et quelques traitres de Droite avides de vice-présidences et des voyages, téléphones et voitures de fonction qui vont avec...



Difficile dans ces conditions, je le répète, de voir se reconstituer la plateforme telle qu'on la connaissait avec les quatre leaders : Didier Robert, Michel Fontaine, Jean-Paul Virapoullé et... Nassimah Dindar.



Et encore moins Cyrille Melchior qui, sous ses airs tout aussi consensuel que Joseph Sinimalé, ne supportera pas longtemps de voir la sénatrice vouloir lui piquer sa place.



Et si l'explication du retrait du soutien était la violence des commentaires sur les réseaux sociaux?



Dans ces conditions, comment analyser le retrait à 13h par Nassimah Dindar de son article de soutien à Joseph Sinimalé mis en ligne sur sa page Facebook vers 11h30 ?



Faut-il y voir un simple problème technique? Possible, mais peu probable.



Un "baizement dans la cour Patel", après le meeting? Assurément non. Chaque leader a quitté le restaurant "Chez Firmin" de son côté, et aucune réunion n'était prévue ensuite.



Ne reste qu'une explication, fournie d'ailleurs par Jean-François Nativel, celui-là même qui a relevé la disparition de ce soutien sur la page Facebook de la sénatrice.



Pour celui qui se bat inlassablement pour l'accès des Réunionnais à la mer, et qui est lui même candidat aux municipales à Saint-Paul, "il est bien plus vraisemblable que son équipe de communication a préféré supprimer cette publication... tellement cet affichage à généré des réactions violentes de rejet... Elle a compris qu'elle risquait de perdre beaucoup de plumes elle aussi avec ce genre d'alliance alors qu'elle est candidate pour la mairie de Saint-Denis".



Et effectivement, un lecteur de Zinfos qui a eu le temps de lire les commentaires sous la publication de la sénatrice nous confirme qu'ils étaient "gratinés".



Il n'en fallait apparemment pas plus pour que Nassimah Dindar retourne une fois de plus sa veste... et retire son soutien à Joseph Sinimalé.



Sauf que l'inconvénient du numérique, c'est qu'il laisse des traces. La preuve...



Sans parler des articles de la presse écrite et en ligne qui ont gravé dans le marbre ce soutien, photos à l'appui... Pierrot Dupuy Lu 280 fois







Dans la même rubrique : < > [Pierrot Dupuy] La Droite et le Centre réunis autour de Joseph Sinimalé St-Denis : 2 femmes percutées à 1h du matin par un 4x4 devant la boite du nuit Le Honey