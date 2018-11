[Pierrot Dupuy] Quelques éléments de réponse à ceux qui prônent l'indépendance de La Réunion

Quelques indépendantistes sortent du bois à l'occasion de la crise que traverse actuellement la Réunion.



Histoire de leur remettre les pieds sur terre, voici quelques chiffres tirés du bulletin de l'IEDOM de cette année.



Les exportations de biens à la Réunion se sont élevées à 369,4 millions d’euros en 2017, dont 80,2 millions d’euros pour le sucre et 19,4 millions d’euros pour le rhum.



Les produits de la pêche industrielle constituent la première source de revenus à l’export (108,4 millions d’euros en 2017). Cependant nous dit l'IEDOM, la pêche australe, qui en représente la majeure partie, ne fait que faire transiter ses captures par La Réunion, sans qu’aucune valeur ajoutée ne soit produite sur l’île, augmentant ainsi artificiellement le niveau des exportations réunionnaises.



Les exportations de bien d’investissement se sont accrues de 6,2 %. Ils sont constitués en bonne partie de réexportations de matériels de transport, c'est à dire à la vente hors territoire de véhicules d’occasion, essentiellement vers Madagascar.



Les exportations du poste "collecte de déchets", entrant dans les autres exportations, s'élèvent à 18,6 millions d’euros. Ils sont principalement expédiés vers l’Inde.



Au titre des revenus, ajoutons ajoutons 365 millions d'euros de recettes touristiques.



Soit un total d'un peu plus de 700 millions d'euros de recettes qui entreraient dans les caisses d'un état réunionnais indépendant : 369,4 millions pour les exportations de biens et 365 pour le tourisme.



Une remarque cependant : ce chiffre, en cas d'indépendance, devrait être revu à la baisse. On peut imaginer que, dans cette hypothèse, la Réunion produirait moins de déchets et moins de véhicules d'occasion réexportés dans la zone.



Mais peu importe, retenons ce chiffre de 700 millions. Pour mémoire, nous étions 843.617 habitants au dernier recensement de 2015. Le calcul dès lors est simple : ce que la Réunion produit permettrait de rémunérer chaque Réunionnais à hauteur de... 829€ par an !



Soit 69€ par mois !!!



Pas besoin de plus de commentaires...