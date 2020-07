A la Une . Pierrot Dupuy - Quand le préfet s'emmêle les pinceaux concernant les nouvelles modalités d'entrée à Gillot

Le 11 juillet dernier, la préfecture publiait un communiqué intitulé : "Fin de l’état d’urgence sanitaire : Nouvelles modalités d’entrée à La Réunion et recommandations sanitaires", censé informer la population des dernières mesures mises en place pour voyager depuis la métropole ou Mayotte puisque ce sont pour le moment les seules destinations ouvertes, vers La Réunion. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 13 Juillet 2020 à 13:52 | Lu 1010 fois

Nouvelles modalités d’entrée à La Réunion

Ce qui change pour tous les passagers qui se rendent à La Réunion :

Les voyageurs de plus de onze ans à destination de La Réunion (en provenance de métropole, de Mayotte ou de tout autre pays de l’océan indien) devront justifier d’un test Covid 19 négatif réalisé dans les 72h avant l’embarquement. Ce résultat négatif est un gage de sécurité pour La Réunion : il est obligatoire et sera demandé dès l’enregistrement. Vous avez bien lu : "Il est obligatoire et sera demandé à l'enregistrement". Jusque là, tout va bien.



La suite est tout aussi claire : Le passager devra également présenter une attestation sur l’honneur qu’il ne présente pas de symptômes et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. "Devra également". Donc, si on comprend bien, le passager devra à la fois effectuer un test dans les 72 heures précédant son départ ET présenter une attestation sur l'honneur certifiant qu'il ne présente aucun symptôme.



En fait, vous avez mal compris puisqu'au paragraphe suivant du communiqué, le préfet nous dit que : A compter du 18 juillet, la compagnie aérienne refusera l’embarquement au passager qui ne présenterait pas l’un ou l’autre de ces documents. "L'un ou l'autre"... Donc le test Covid n'est plus obligatoire, une simple attestation sur l'honneur suffit.



Gageons qu'il ne s'agit que d'une erreur et que la préfecture va vite corriger. Le début du communiqué est clair :Vous avez bien lu : "Il est obligatoire et sera demandé à l'enregistrement". Jusque là, tout va bien.La suite est tout aussi claire :"Devra également". Donc, si on comprend bien, le passager devra à la fois effectuer un test dans les 72 heures précédant son départ ET présenter une attestation sur l'honneur certifiant qu'il ne présente aucun symptôme.En fait, vous avez mal compris puisqu'au paragraphe suivant du communiqué, le préfet nous dit que :"L'un ou l'autre"... Donc le test Covid n'est plus obligatoire, une simple attestation sur l'honneur suffit.Gageons qu'il ne s'agit que d'une erreur et que la préfecture va vite corriger.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité