[Pierrot Dupuy] Quand le préfet ne respecte pas lui même les règles qu'il édicte...

Le 17 mars dernier, le ministre de la Santé Olivier Véran expliquait sur Twitter que, "pour protéger les Français, nous prenons les mesures de confinement qui s’imposent. N’entrez pas en contact avec plus de 5 personnes par jour. Chaque contact évité peut être une vie sauvée".



Au cours de la conférence de presse qui s'est tenue ce vendredi à la Préfecture, ils sont huit autour de la table...



On peut cependant comprendre que, pour assurer la sécurité des citoyens, une telle mesure soit transgressée par le préfet et qu'il ait besoin de faire un point avec les différents responsables.



Il est moins compréhensible que ses services n'aient pas pensé à maintenir "une distance sociale" d'au moins un mètre entre chaque intervenant.



Au cours de la même conférence de presse, toutes les personnes présentes sont positionnées épaule contre épaule autour de la table...



Difficile à mettre en place, m'objectera-t-on ? C'est pourtant ce que réussissent à faire les membres du gouvernement lors des conseils des ministres.



Je n'ai cessé de recevoir des textos pour me le faire remarquer tout au long du direct.



Notons tout de même qu'à la fin du direct, la directrice de cabinet du préfet a reconnu des manquements aux consignes de précaution et aux "gestes-barrières".