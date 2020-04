A la Une . [Pierrot Dupuy] Quand le ministre Mauricien de la Santé affirme que sur le coronavirus, "tout n'est pas dit à La Réunion"

porte- parole du syndicat FAFPHR ( Fédération autonome de la fonction publique hospitalière de La Réunion).



Aujourd'hui à la retraite, les Mauriciens la découvrent prenant régulièrement la parole lors de conférences de presse en tant que consultante auprès du National Communication Committee de l'île soeur.



L'information est en soi assez étonnante. Pourquoi diable cette spécialiste ne fait pas bénéficier de ses conseils les autorités locales? Ça ne peut pas être pour des raisons bassement mercantiles : elle touche déjà une confortable retraite comme médecin de haut niveau, à laquelle s'ajoute sa retraite d'élue.



La réponse, elle l'a donnée au journal



Cette activité de consultante pour le gouvernement mauricien la place parfois cependant dans des situations qui peuvent être délicates. Ainsi, le 3 mars dernier, elle s'est retrouvée assise aux côtés du Dr Kailesh Jagutpal, le ministre de la Santé mauricien, quand ce dernier, à qui on demandait comment il expliquait qu'il y ait déjà plusieurs morts à Maurice (7 à la date d'aujourd'hui) alors qu'il n'y en a aucun à La Réunion, a fait comprendre qu’il n’était pas en possession de toutes les données sur les méthodes des tests effectués à La Réunion. "Nous sommes très agressifs en ce qui concerne le contact tracing. Est-ce que la Réunion en fait de même? On ne sait pas ce que les autorités là-bas font", a répondu le ministre.



Le Dr Gaud, assise à ses côtés, n'a pas bronché.



À la radio, le ministre est allé encore plus loin : "Si à La Réunion il n’y a pas de mort, c’est parce que tout n’est pas dit".



Tout le monde sait que les autorités mauriciennes ne dissimulent jamais rien. Tout le monde sait qu'il n'y a jamais eu de moustiques porteurs de chikungunya ou de dengue, ni de requins à Maurice...



Nous avons tous en souvenir le Dr Catherine Gaud comme responsable de RIVE, une association de lutte contre le sida à La Réunion. C'est cette casquette qui la faite découvrir aux Réunionnais. Puis comme vice-présidente de la Région et très proche de Paul Vergès qu'elle accompagnait dans tous ses déplacements. C'était oublier qu'elle assumait également les fonctions de chef du service Immunologie au CHU de Bellepierre et de porte- parole du syndicat FAFPHR ( Fédération autonome de la fonction publique hospitalière de La Réunion).

Aujourd'hui à la retraite, les Mauriciens la découvrent prenant régulièrement la parole lors de conférences de presse en tant que consultante auprès du National Communication Committee de l'île soeur.

L'information est en soi assez étonnante. Pourquoi diable cette spécialiste ne fait pas bénéficier de ses conseils les autorités locales? Ça ne peut pas être pour des raisons bassement mercantiles : elle touche déjà une confortable retraite comme médecin de haut niveau, à laquelle s'ajoute sa retraite d'élue.

La réponse, elle l'a donnée au journal Le Mauricien , à l'occasion d'une interview accordée le 30 mars dernier : "Je vis une bonne partie de l'année à Maurice depuis que j'ai décidé de consacrer la dernière partie de ma vie professionnelle aux îles de l'océan Indien dans le domaine qui est le mien. Avec mon expérience, j'ai envie d'aider dans la mesure du possible. Les choses sont en place à La Réunion où les gens ont été formés, les protocoles mis en place et je n'ai pas grand-chose à apporter de plus. Ils n'ont vraiment pas besoin de moi. J'ai un mari et des enfants et des petits-enfants mauriciens, je connais très bien Maurice depuis plus de 45 ans et, c'est sans doute un avantage, je comprends parfaitement le kreol mauricien : je me sens beaucoup chez moi ici".

Cette activité de consultante pour le gouvernement mauricien la place parfois cependant dans des situations qui peuvent être délicates. Ainsi, le 3 mars dernier, elle s'est retrouvée assise aux côtés du Dr Kailesh Jagutpal, le ministre de la Santé mauricien, quand ce dernier, à qui on demandait comment il expliquait qu'il y ait déjà plusieurs morts à Maurice (7 à la date d'aujourd'hui) alors qu'il n'y en a aucun à La Réunion, a fait comprendre qu'il n'était pas en possession de toutes les données sur les méthodes des tests effectués à La Réunion. "Nous sommes très agressifs en ce qui concerne le contact tracing. Est-ce que la Réunion en fait de même? On ne sait pas ce que les autorités là-bas font", a répondu le ministre.

Le Dr Gaud, assise à ses côtés, n'a pas bronché.

À la radio, le ministre est allé encore plus loin : "Si à La Réunion il n'y a pas de mort, c'est parce que tout n'est pas dit".

Tout le monde sait que les autorités mauriciennes ne dissimulent jamais rien. Tout le monde sait qu'il n'y a jamais eu de moustiques porteurs de chikungunya ou de dengue, ni de requins à Maurice...

Quant à la qualité des soins dans l'île soeur, le ministre de la Santé aurait peut-être pu nous expliquer pourquoi les Mauriciens fortunés, lorsqu'ils tombent malades, s'empressent de prendre l'avion pour aller se faire soigner à La Réunion ou en Inde...







