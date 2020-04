A la Une .. [Pierrot Dupuy] Quand l'élève Nassimah, totalement hors sujet, se fait remettre à sa place...

C'est de notoriété publique que la sénatrice Nassimah Dindar ne brille ni pas sa présence, ni par son efficacité au Sénat. Pour tenter de le faire oublier, et parce-que tel un cabri, elle aime sauter sur tout ce qui bouge et qui brille, elle a cru intelligent d'adresser lundi un courrier au président de Région pour lui faire des propositions pour venir en aide aux entreprises de l'ile.



C'est fou comme le malheur des autres peut attirer les vautours qui ne font rien, qui n'ont rien à proposer de sérieux, mais qui adorent parler. Y a qu'à, faut qu'on...



Elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Les autres se reconnaitront.



Tels des vautours...



Sauf que, quand on veut jouer à ce jeu, la moindre des choses est de connaitre ses dossiers !



La Région, dans un communiqué publié ce soir, lui répond point par point. Et c'est une catastrophe.



Sur chacun des points proposés, ils apportent la preuve, ou ce n'est pas de la compétence de la Région mais de celle de l'Etat, ou que la sénatrice s'est embrouillée dans les catégories, voire même qu'elle a demandé des choses qui existaient déjà.



Totalement hors sujet



Bravo Nassimah. Tu es de plus en plus forte.



Toi qui a été professeur dans une vie antérieure, tu mériterais un zéro pour hors sujet.



Je ne résiste pas au plaisir de recopier in extenso le communiqué des services économiques de la Région car il se suffit à lui-même et ne nécessite aucun commentaire supplémentaire. Mais c'est à lire doucement, avec délectation, tellement c'est incisif. Et sans pitié.



Le FSN ? Un fonds géré par l'Etat...



"Les services économiques de la Région précisent que Le FSN (Fonds de Solidarité National), qu'il soit Volet 1 ou Volet 2 n'est pas géré par la Région mais par l’État. L’ordonnateur de la dépense pour Le Volet 2 de ce fonds est le Préfet. La Région ne peut qu’émettre un avis.



Le FSR ? Justement, il n'exige pas d'être à jour de ses cotisations sociales et fiscales ...



Le FSR (Fonds de Solidarité Régional ) est quant à lui en totale adéquation des besoins exprimés actuellement par le tissu économique de la Réunion. Il semble également qu’il y ait confusion entre les différents fonds évoqués (FSN et FSR). Le Fonds régional porté par la collectivité, ne prend volontairement pas en compte le critère d'être à jour des cotisations sociales et fiscales.



17M€ Investis dans l'économie de l'ile



Concernant la relance de l’économie suite à la crise des Gilets jaunes, la Région précise qu’elle a été la seule institution à injecter des fonds propres dans l'économie locale et pour plus de 17M€ .



Même les entreprises avec 0 salariés sont éligibles aux aides ...



En ce qui concerne le dispositif d’aide dont seraient exclus les entreprises n’ayant aucun salarié, la Direction des Affaires Economiques de la Région Réunion précise que le FSR est bien ouvert aux entreprises n'employant AUCUN salarié et jusqu'à 10 salariés. Ainsi un artisan ou un petit commerçant qui exerce seul son activité est éligible au Fonds de Soutien Régional.



Les dettes fiscales et sociales? Pas de chance, c'est du ressort des parlementaires...



Pour les entreprises en difficulté, la collectivité ne pourrait en aucun cas se porter caution d'un recouvrement de dettes fiscales et sociales dont elle n'est pas en charge. Cependant elle estime que la question des dettes fiscales et sociales qui ne concernent que l’État, devrait être effectivement posée par nos parlementaires. De plus le Prêt Garanti par l'Etat (PGE) est un dispositif du Gouvernement, dans lequel la Collectivité n'intervient pas.



Cautionner à 100% ? C'est illégal...





Enfin à propos de la proposition de Nassimah Dindar de permettre à la Région Réunion de se porter cautionnaire auprès de banques des 10 % des emprunts hors champ de garanties de l’État, la loi française interdit d'apporter une garantie supérieure à 90%".



Quoi dire de plus?



