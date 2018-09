(Pierrot Dupuy) Quand Thierry Robert fait campagne avec l'argent de la mairie de St-Leu

La mairie de Saint-Leu est sans le sou. Ce ne sont pas ses créanciers qui ont toutes les peines du monde pour se faire payer qui vous diront le contraire.



Ca n'a pas empêché Thierry Robert (vous savez, celui qui se croit toujours maire...) d'organiser ce midi un grand pique-nique sur la plage de Saint-Leu, au niveau de la rondavelle du Four-à-chaux, pour une cinquantaine de personnes âgées.



Officiellement, c'était à l'occasion d'un comité de quartier...



En pleine campagne électorale dans laquelle son frère est candidat et alors que sa photo figure sur toutes les affiches aux côtés de Pierrick !



Pas de chance, un témoin a assisté à la scène et s'est empressé de contacter la rédaction de Zinfos. Quelques minutes plus tard, un de nos journalistes était sur place et a pu prendre quelques photos, histoire d'immortaliser l'événement.



Les services techniques de la mairie avaient apporté quelques tables, abritées du soleil par des tentes. Au menu, un barbecue, rien que ça... Et Thierry Robert a passé tout la durée du repas à faire le tour de toutes les tables, tout sourire, prenant la peine de discuter avec chacun des invités.



Voilà comment on utilise l'argent des contribuables et comment on fait campagne avec l'argent de la mairie...