[Pierrot Dupuy] Quand Nassimah Dindar fait campagne devant des collégiens mineurs...

Le problème avec Nassimah Dindar, c'est qu'elle est capable de tout. Rien ne l'arrête.



Et le pire, c'est qu'elle en est fière !



Pas besoin d'une grande enquête journaliste pour la prendre en défaut : c'est elle-même qui a publié aujourd'hui sur sa page Facebook un cliché la montrant en train de tenir meeting devant de jeunes collégiens, à l'intérieur des locaux de sa permanence, si l'on en croit les affiches collées au mur.



En légende de la photo : "Avec des collégiens et des lycéens que j'ai reçus ce matin, dans le cadre d'une éducation civique portée par leurs professeurs. Dans notre programme, nous avons indiqué que l'éducation à la citoyenneté est une priorité ; ce fut donc un plaisir de les recevoir et d'échanger avec eux sur leur vision de la politique, le rôle des élus... Des échanges constructifs et intéressants".



Et pour couronner le tout, montrant bien que cette action s'inscrit dans le cadre de sa campagne pour les municipales, elle conclut son commentaire par les hashtags "#nassimah2020" et "#municipales".



Cette publication ne manque pas de poser questions. S'agissant de collégiens, et donc de mineurs, leurs parents ont-ils été avisés de cette visite et ont-ils donné leur autorisation? Le rectorat était-il informé de cette initiative et a-t-il donné son accord? Comment l'idée d'emmener leurs élèves rencontrer une candidate aux municipales, en pleine campagne électorale, a pu germer dans la tête de professeurs sensés?



Y-a-t-il tellement peu de personnes présentes à ses meetings pour que Nassimah Dindar en soit réduite à faire campagne devant des collégiens qui n'ont pas le droit de vote?