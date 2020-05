A la Une . Pierrot Dupuy - Quand Monique Orphé avoue sans honte empoisonner les chiens de ses voisins !

Voila une nouvelle qui devrait faire du bruit dans le petit monde des protecteurs des animaux !

Monique Orphé, ancienne députée, adjointe de Gilbert Annette, le maire de Saint-Denis sortant, et candidate bien placée sur la liste d'Ericka Bareigts, avoue sans honte avoir disposé des boulettes de viande empoisonnée sur son terrain, à Bellepierre ! Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 26 Mai 2020 à 14:12 | Lu 734 fois





Dans une interview sur Antenne Réunion, en août 2015,



Resituons le contexte. Monique Orphé, ancienne députée, avait délaissé Le Chaudron, le quartier où elle avait grandi et où elle avait été élue pour aller habiter à Bellepierre, un quartier beaucoup plus bourgeois.

Dans une interview sur Antenne Réunion, en août 2015, elle avait avoué sans honte : "Je ne vis plus au Chaudron car c'est vrai que c'est un quartier rempli de logements sociaux. Donc moi je vis dans un autre quartier, le quartier de Bellepierre".

Devant le tollé provoqué par ses déclarations, elle s'était fendu d'une réponse ... dans laquelle elle s'enfonçait encore un peu plus en affirmant qu'elle avait dit ça car elle ne maîtrisait pas bien le français, "qui n'est pas sa langue d'origine" !





Aux grands maux, les grands remèdes !



Aussi sec, Monique Orphé dispose des appâts empoisonnés sur son terrain. Et sans même se rendre de l'énormité des ses actes, elle placarde une affichette sur le boitier EDF, juste en dessous de sa boite aux lettres, avec le message suivant : "Excédés par le fait de retrouver des excréments des chiens du voisinage dans notre jardin, nous tenons à avertir des propriétaires desdits animaux que nous avons disposé sur notre terrain des appâts empoisonnés.

C'est donc dans cette belle maison située à Bellepierre que Monique Orphé semble avoir des problèmes avec les chiens de ses voisins qui ont le culot de venir faire leurs besoins sur son gazon ! Inadmissible !





Et que Monique Orphé ne vienne pas à nouveau nous pondre un communiqué alambiqué selon lequel il ne s'agirait pas de sa boite aux lettres. Son nom figure en bonne place dessus, à côté de celui de son mari médecin et des prénoms de ses deux enfants. Nom et prénoms que nous avons pris soin de flouter.



Et au pire, si ce n'était pas elle qui avait placardé ce message, elle ne peut pas l'ignorer puisqu'il est collé juste en dessous de sa boite aux lettres. Il lui revenait donc de l'enlever, voire même de faire un signalement au procureur car, rappelons-le, il s'agit de faits proscrits par la loi.



Il ne reste plus qu'une solution à l'ancienne députée : nous ressortir l'excuse bidon selon laquelle elle ne maitrise pas bien le français "qui n'est pas sa langue d'origine"...



Pas sûr que ce soit suffisant pour calmer les défenseurs des animaux !



Et dire que Monique Orphé est élue à la CINOR dont justement l'une des missions est la protection des animaux !



Sur le site de la communauté d'agglomération, on découvre le message suivant :

La Cinor s’inscrit pleinement dans une action de protection des animaux. L’objectif est de faire la promotion de l’animal.

Que voulez-vous... Cette brave dame pensait qu'en déménageant du Chaudron, elle ne serait plus importunée par les nuisances des logements sociaux, et voila que les chiens des voisins viennent l'importuner dans sa belle villa de Bellepierre ! On n'est tranquille nulle part !

Et que Monique Orphé ne vienne pas à nouveau nous pondre un communiqué alambiqué selon lequel il ne s'agirait pas de sa boite aux lettres. Son nom figure en bonne place dessus, à côté de celui de son mari médecin et des prénoms de ses deux enfants. Nom et prénoms que nous avons pris soin de flouter.

Et au pire, si ce n'était pas elle qui avait placardé ce message, elle ne peut pas l'ignorer puisqu'il est collé juste en dessous de sa boite aux lettres. Il lui revenait donc de l'enlever, voire même de faire un signalement au procureur car, rappelons-le, il s'agit de faits proscrits par la loi.

Il ne reste plus qu'une solution à l'ancienne députée : nous ressortir l'excuse bidon selon laquelle elle ne maitrise pas bien le français "qui n'est pas sa langue d'origine"...

Pas sûr que ce soit suffisant pour calmer les défenseurs des animaux !

Et dire que Monique Orphé est élue à la CINOR dont justement l'une des missions est la protection des animaux !

Sur le site de la communauté d'agglomération, on découvre le message suivant :

La Cinor s'inscrit pleinement dans une action de protection des animaux. L'objectif est de faire la promotion de l'animal.

La Cinor subventionne la SPA pour mener des missions d'adoption et de protection des animaux sur le territoire des communes adhérentes. Cela désigne : l'utilisation de locaux et leur gestion en tant que refuge, la promotion de l'animal, la sensibilisation des propriétaires d'animaux et des scolaires sur les thèmes tels que l'adoption, l'éducation, l'identification, la stérilisation, l'errance animale. Le refuge du Grand Prado peut accueillir réglementairement 32 chiens.



