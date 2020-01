A la Une ... [Pierrot Dupuy] Quand Michel Dennemont parle de trahison, laissez moi rire...





Tout de suite, les grands mots sont lâchés par Michel Dennemont :



Et pour donner plus de poids à son propos, ça fait toujours chic dans les discours ou les diners en ville, il n'hésite pas à sortir une belle citation du philosophe Joseph Michel Antoine, sans doute trouvée sur internet : "La malveillance se nomme trahison quand elle fait commettre des actions nuisibles à ceux-là même qu'on avait promis de servir"...



Il est vrai qu'en matière de trahison, Michel Dennemont est un expert !



Souvenez-vous.



C'était le dimanche 24 septembre 2017, soit il y a un peu plus de trois ans. Le détail a son importance, vous comprendrez dans un instant pourquoi.



Michel Dennemont vient d'être élu grâce, pour beaucoup, aux voix des grands électeurs socialistes de Saint-Denis. Chose qu'il ne nie d'ailleurs pas et qu'il confirme aux micros de tous les journalistes qui se pressent autour de lui, une fois son élection confirmée. Il est vrai qu'il aurait du mal à dire le contraire : ce ne sont certainement pas les quelques rares grands électeurs des Avirons qui auraient pu suffire à le faire élire...



En échange, il a promis à Gilbert Annette de démissionner à mi-mandat pour laisser le siège à Audrey Belim, l'élue dionysienne qui est sa suppléante.



Nous voici donc trois ans et demi plus tard... et Michel Dennemont est toujours sénateur. Et il a récemment annoncé qu'il ne démissionnerait pas, au prétexte qu'il viendrait fort opportunément de se voir confier une mission par le gouvernement.



"J'ai toujours été un homme de parole"



Interrogé par nos soins sur les parvis de la préfecture sur la question de savoir s'il était sûr de démissionner au bout de trois ans, il avait répondu :"



Avant d'affirmer, dans une autre vidéo du même article : "J'ai toujours été un homme de parole".



Effectivement, on en a la preuve...



D'ailleurs, à l'époque, nous avions écrit un article intitulé "

Une promesse qui fait bien rire dans le milieu politique...



Vous connaissez beaucoup d'élus qui accepteraient de leur plein gré de perdre 12.000€ par mois en rajoutant les frais qui sont en fait de l'argent de poche, les voyages, les invitations aux cocktails et surtout le prestige de la fonction???



Ceux qui ont de la mémoire se souviendront de la promesse d'Anne Marie Payet de se désister en cas d'élection en faveur d'Edmond Lauret. C'était en septembre 2001. Une fois élue, elle avait fait mine de ne plus s'en souvenir...



Un conseil Audrey Belim... J'espère que vous ne comptez pas sérieusement entrer au Sénat dans trois ans... Vous risquez fort d'être déçue !



Etrange qu'un vieux roublard de la politique comme Gilbert Annette ait pu croire une telle sornette !

"Je ne serai pas dans le groupe En Marche, ça c'est une évidence"



Autre performance à verser au crédit de Michel Dennemont... Alors que, redisons-le, il vient d'être élu grâce aux voix socialistes, un journaliste l'interroge, toujours dans la même vidéo, pour savoir s'il va s'inscrire dans le groupe des élus LREM au Sénat. Réponse du sénateur : "Je ne serai pas dans le groupe En Marche, ça c'est une évidence"...



Pourtant, quelque temps plus tard, c'est ce qu'il fera, comme le prouve la capture d'écran ci-dessous de la liste des sénateurs du groupe La République en Marche au Sénat.

Et c'est le même aujourd'hui qui vient traiter les autres de "traitres" ! Faut avoir un certain culot, non?



Ce revirement de position par rapport à Eric Ferrère est d'autant plus surprenant que dans leur courrier, les élus réunis autour de René Mondon rapportent que c'est Michel Dennemont lui-même qui leur aurait à l'époque demandé de faire équipe avec Eric Ferrère. Je cite le communiqué des élus dissidents : "Quand Michel Dennemont fut élu sénateur, il nous a donné les raisons pour lesquelles il ne se représenterait pas, et il a prôné un rapprochement avec Eric Ferrère, seul candidat, capable selon lui, de rassembler opposition et majorité afin d’éviter des guerres de pouvoir au sein de notre équipe. Cette volonté il l’a également exprimée avec beaucoup d’administrés ainsi qu’avec de nombreuses personnalités politiques"

Propos que le sénateur réfute aujourd'hui avoir tenus. Il menace même de porter plainte contre ceux qui diraient le contraire.



Eric Ferrère soutenu par Didier Robert, ceci explique cela...



Mais alors, me direz-vous, quelle mouche a donc piqué notre sénateur La République en Marche pour qu'il fasse un tel revirement ? Peut-être faut-il voir là une des conséquences de la recomposition qui est en train de s'opérer à Droite et au Centre.



Réunis ce week-end, Michel Fontaine, Cyrille Melchior, Michel Dennemont, Nassimah Dindar et Jean-Paul Virapoullé ont lancé les bases d'une plateforme de la Droite et du Centre de laquelle, pour le moment Didier Robert est exclu. Et de laquelle il faut noter l'absence de Joseph Sinimalé, qui a fait le choix de rester fidèle au président de Région.



Comme nous l'annoncions il y a déjà de cela plusieurs mois, ces élections municipales vont être déterminantes pour désigner le leader de la Droite pour les années à venir et celui qui mènera les batailles pour les élections régionales et départementales qui suivront.



D'un côté, la plateforme de la Droite et du Centre, de l'autre Objectif Réunion de Didier Robert.



Chacun présentera ses candidats aux municipales, parfois les uns contre les autres dans certaines villes.



En jeu, la place de "patron de la Droite"



Et au soir du second tour, on fera le décompte des communes remportées par les deux blocs.



Si Didier Robert l'emporte à Saint-Denis et que Joseph Sinimalé gagne à Saint-Paul, plus quelques communes moins grosses, il pourra prétendre à ce leadership.



S'il perd à Saint-Denis et/ou que Joseph Sinimalé est battu à Saint-Paul, c'est le clan de Michel Fontaine qui l'emportera et qui pourra prétendre à la tête de liste aux Régionales.



Et comme Didier Robert a récemment officiellement annoncé soutenir Eric Ferrère, il est donc tout à fait normal de voir Michel Dennemont sortir un autre candidat de son chapeau et renier, une fois encore, la parole qu'il avait donnée à ce dernier. Si tel est vraiment le cas, comme l'affirment ceux qui sont aujourd'hui ses opposants.







