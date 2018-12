(Pierrot Dupuy) Quand Lubin Budel tente de racketter le personnel du restaurant du CROUS !

Ce lundi matin, une dizaine de Gilets jaunes a "envahi" la cité universitaire. A leur tête, un dénommé Lubin Budel, un retraité de l'Education nationale, ancien psy scolaire !



Devant l'absence de policiers, ils ont voulu faire évacuer les salles de classe dans le but avoué de récupérer les amphithéâtres afin d'y tenir des sortes d'"assemblées populaires".



Il y en a qui ont dû trop lire Karl Marx, à moins que ce ne soit le Petit Livre Rouge, ou regarder de films sur Mai 68 à la télé...



Au final, dans l'après-midi, le président de l'université leur a opposé un "non" poli et ils ont promis de revenir mardi matin.



La démarche en soi est déjà scandaleuse quand on pense que les étudiants ont déjà raté 15 jours de classe, alors qu'ils ont des partiels très importants la semaine prochaine et un examen à préparer.



Ensuite, ce sont les mêmes qui vont venir pleurnicher à la télé sur l'échec scolaire...



Mais le plus cocasse de l'histoire n'est pas là.



Figurez-vous que ce cher Lubin Budel est aussi à ses heures perdues un racketteur !



Le midi, avec ses comparses, il s'est pointé au restaurant du CROUS, la Bourbonnaise, a menacé le personnel en exigeant la fermeture de la cafétéria et la fourniture de sandwichs et de barquettes gratuits. En cas de refus, il menaçait ni plus ni moins que d'appeler ses copains casseurs pour mettre à sac le restaurant !



Ca aurait du sel que le président de l'université porte plainte pour racket. J'ai vu passer un communiqué de la gendarmerie de la Possession qui recherchait des gens qui avaient été victimes de racket pendant les événements et qui souhaitaient porter plainte.



Il ne mériterait que de subir le même sort !