A la Une .. [Pierrot Dupuy] Quand Jean-Hugues Ratenon se lâche contre "les enfoirés de politiciens"... Quand Jean-Hugues Ratenon se lâche contre ceux qu'il qualifie lui-même d'"enfoirés de politiciens", c'est décapant.

Pas sûr que ses collègues parlementaires et les différents politiciens de l'ile apprécient...

C'est courageux de sa part, mais le courage aurait pu consister à citer des noms.

C'était trop demander...

Très actifs ils le sont, par communiqués de presse ou sur les réseaux sociaux en période électorales mais très silencieux après.



Pourtant ils sont là, ils regardent, ils observent, en quête de proies.



Pourquoi ils ne prennent pas ou peu position sur des sujets de société ?



Pourquoi sont-ils si absents à défendre une position pour faire pencher la balance en faveur de la population ?



Ne savent-ils pas que chaque voix, que chaque position compte ?



Plusieurs explications à cela :



Premièrement, toujours être bien avec le pouvoir et quel que soit le prix.



Mais aussi garder une posture de clans discuté en catimini ou inconnu du public.



Par la même occasion veiller à ne vexer personne parmi ses électeurs ou les futurs électeurs qui ne pensent pas comme eux ;



En effet, ne jamais prendre position car c'est : "mi aime zot tout" ;



Par exemple, avec une personne qui soutient les Gilets jaunes il dira : "vous avez raison de les soutenir".



Et dans la maison d'en face avec des anti-gilets jaunes il dira : "je vous comprends parfaitement car c'est un réel problème".



En ce moment encore, avec la crise du COVID-19, même comportement... SILENCE TOTAL !



L’enfoiré ne dit RIEN sur les primes, RIEN sur l'aide aux entreprises, RIEN sur le confinement, RIEN sur le protocole du docteur Raoult,

RIEN sur la rentrée scolaire, RIEN sur la gestion parallèle de la dengue... Pas d’avis, RIEN SUR RIEN !



Pour séduire son auditoire, il utilise le langage bateau sur tous les sujets, cette parole qui ne veut rien dire et qui veut tout dire en même temps.



Vous avez deviné, ce sont des caméléons. Ils maitrisent l’art de la tromperie. Ils changent de masque en fonction de la situation. Ils ont cette capacité à se glisser dans la peau de la personne idéale.



Des enfoirés de politiciens je vous le dis.



Ne savent-ils pas que lorsqu’on s’engage en politique, c’est pour le peuple et non pour soi ?



