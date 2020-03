A la Une . [Pierrot Dupuy] Quand Harry G. se fait "escroquer" de 100.000€ par la SODIAC...

Tout le monde le connaît sous le nom de sa société, Harry G. Peu connaissent son vrai nom, Harry Grondin.



Harry est parti de rien. Ancien des Orphelins et Apprentis d’Auteuil (OAA), il devient plombier après avoir obtenu un diplôme de l’Ecole Scientifique et Technique du Bâtiment. Et il aime se présenter comme un entrepreneur social et solidaire.



Il est fier aujourd’hui d’avoir réussi. Devenu l’un des n°1 de la climatisation à La Réunion, il emploie une quarantaine de salariés. Sans compter tous ceux qui ont appris le métier chez lui et qui ont depuis créé leur propre société.



Plus d'un million d'euros de loyers déjà versés



En 2015, date à laquelle éclate l’affaire, Hary G. loue depuis dix ans deux hangars à la SODIAC dans la ZAC du Triangle à Saint-Denis. Pas loin du siège de la CINOR. Il est ce qu’on appelle un locataire exemplaire et il verse tous les mois environ 8.000 euros de loyer sans rechigner.



Au total, en 2015, c’est plus d’un million d’euros qu’il a déjà versé dans les caisses de la SODIAC.



Quelle n’est donc pas sa surprise de recevoir à cette date-là une assignation de la SODIAC devant le juge des référés du tribunal de grande instance pour un reliquat de loyer de 2.500 euros !



Sûr de son bon droit, et bien décidé à ne pas se laisser faire, il prend un avocat, Me Xavier Belliard. Lequel, en examinant le dossier, découvre que non seulement Harry G. ne doit rien à la SODIAC mais que c’est cette dernière qui lui doit plusieurs dizaines de milliers d'euros !



En effet la SEM de la mairie de Saint-Denis applique une mauvaise indexation et prélève un tiers de loyer en trop tous les mois.



Petite anecdote, selon Harry G., la SODIAC aurait signé le même type de baux avec plus de 2.000 artisans dont certains pourraient être en droit de réclamer eux aussi le remboursement du trop-perçu…



Le ton de la SODIAC change



Et là, soudainement, le ton de la SODIAC change. Lors d’une réunion entre avocats et directeurs, on lui dit, en substance : "Tu es un bon locataire et on te fait cadeau des 2.500 euros".



Sauf que, maintenant qu’il sait qu’il a été arnaqué pendant 10 ans, Harry G. n’est plus d’accord et veut qu’on lui rembourse ce qu'on lui a prélevé à tort. Refus de la SODIAC.



Harry G. pensait un arrangement possible entre vieux militants socialistes



Rendez-vous est pris cette fois avec le directeur Jean-Claude Pitou, mais aussi avec Philippe Naillet le PDG.



Harry G. pensait que les choses allaient s’arranger. En effet, il connaît très bien celui qui est alors député en remplacement d’Ericka Bareigts. Sa famille est historiquement socialiste et il a longtemps milité pour Gilbert Annette aux côtés de Philippe Nailet.



"Je m’attendais à ce qu’il me considère comme un créateur d’emploi et qu’il reconnaisse ses torts". En fait, Philippe Naillet lui propose juste le deal suivant : "Tu retires ta plainte et nous à la mairie, on va te donner du boulot en passant des marchés avec ton entreprise".



Pas possible pour Harry G. "Ce sont eux qui ont déclenché l’affaire, ils m’ont traité comme un voleur, je voulais qu’ils me rendent mon argent".



Devant le refus de l’artisan, le ton monte et Philippe Naillet devient même menaçant, à en croire Harry G.



Les deux parties se séparent sur un constat de désaccord.



La vengeance de la SODIAC : un harcèlement des policiers municipaux



C’est à partir de ce moment-là que presque tous les vendredis après-midi, la police municipale débarquait dans son entrepôt pour vérifier et revérifier si tout était bien en ordre. À tel point que certains policiers municipaux étaient eux-mêmes gênés du rôle qu’on leur faisait jouer et s’en ouvraient à l’artisan.



Il y eut ensuite une première convocation de 3h30 à la police nationale dans le cadre d’une enquête sur la façon dont il traitait ses déchets.



Lors d’une nouvelle convocation, le policier finit par lui révéler que c’est la SODIAC qui est à l’origine d’une plainte auprès du procureur et qu'elle relance ce dernier régulièrement… D'où ses convocations.



La Cour de Cassation donne raison à l'artisan



Entre-temps, le tribunal a rendu un premier jugement qui donne entièrement raison à l’artisan et condamne la SODIAC à lui rembourser 40.000 euros et à diminuer les loyers.



S’ouvre alors une nouvelle négociation avec Jean-Claude Pitou et Philippe Naillet et, cette fois, on lui propose 15.000 euros en échange d’un retrait de sa plainte.



Nouveau refus de Harry G. qui lui rétorque : "Tu dois juste appliquer le jugement".



La SODIAC fait appel et la cour d'appel d'appel de Saint-Denis rend un arrêt qui donne tort à l’artisan réunionnais et le condamne à verser 3.500 euros.



Harry G. décide donc d’aller en cassation et, le 27 décembre dernier, cette dernière casse l’arrêt de la cour d'appel, déclare la clause illicite et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.



Il leur aurait suffi de faire preuve d'humilité...



Aujourd'hui, compte tenu des intérêts et des trop-perçus de loyers qui continuent à être prélevés tous les mois, la SODIAC lui devrait environ 100.000 euros…



"Tout ça pour ça", nous dit Harry G. "Alors qu’il aurait suffi à la SODIAC et à Philippe Naillet d’avoir l’humilité de reconnaître qu’ils avaient pris indûment de l’argent à un artisan et de se dire : on va le rembourser"…

Pierrot Dupuy







