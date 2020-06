A la Une .. [Pierrot Dupuy] Quand Gilbert Annette explique aux militants de Nassimah Dindar pourquoi il faut voter Didier Robert

Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 5 Juin 2020 à 19:13 | Lu 425 fois





En fait, pour bien comprendre la vidéo ci-dessous, il faut resituer les faits dans leur contexte.



Nous sommes en mars 2014, à la veille du second tour des dernières municipales. Gilbert Annette distribue des tracts sur le marché forain du Chaudron quand il se fait aborder par une partie des colistiers de Nadia Ramassamy qui entendent lui apporter leur soutien, pour protester contre le fait que leur tête de liste ait rejoint René-Paul Victoria au second tour.



Et il leur explique qu'il est persuadé qu'une bonne partie des militants de Nadia Ramassamy vont voter pour lui. Et il leur dit pourquoi.



Ecoutez bien ses propos car ils pourraient parfaitement s'adresser aujourd'hui aux militants de Nassimah Dindar, déçus de l'avoir vue faire alliance avec Ericka Bareigts pour le second tour, alors qu'elle avait juré qu'elle ne le ferait jamais.



Nous sommes en mars 2014, et une militante de Nadia Ramassamy déclare à Gilbert Annette : "Nous avons été trahis par Nadia Ramassamy.



Nous avions confiance en ses projets et elle nous a laissé tomber pour rejoindre la liste de Victoria.



C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous soutenir".

Ce à quoi Gilbert Annette répond : "Personne n'est propriétaire des voix.



Ceux qui ont suivi X ou Y candidate, c'est par rapport à un projet.



A partir du moment où ce projet disparait, et en plus il disparait derrière le plus mauvais candidat, donc les électeurs ne risquent pas de suivre ça.



Moi je suis persuadé, et en tous cas je suis déterminé, car derrière vous, ce que vous exprimez, c'est aussi le sentiment de beaucoup d'électeurs". On ne peut être plus clair...

Je le reconnais, mon titre est volontairement trompeur. Non, Gilbert Annette n'explique pas aux militants de Nassimah Dindar pourquoi il faut voter Didier Robert. Quoi que...En fait, pour bien comprendre la vidéo ci-dessous, il faut resituer les faits dans leur contexte.Nous sommes en mars 2014, à la veille du second tour des dernières municipales. Gilbert Annette distribue des tracts sur le marché forain du Chaudron quand il se fait aborder par une partie des colistiers de Nadia Ramassamy qui entendent lui apporter leur soutien, pour protester contre le fait que leur tête de liste ait rejoint René-Paul Victoria au second tour.Et il leur explique qu'il est persuadé qu'une bonne partie des militants de Nadia Ramassamy vont voter pour lui. Et il leur dit pourquoi.Ecoutez bien ses propos car ils pourraient parfaitement s'adresser aujourd'hui aux militants de Nassimah Dindar, déçus de l'avoir vue faire alliance avec Ericka Bareigts pour le second tour, alors qu'elle avait juré qu'elle ne le ferait jamais.Nous sommes en mars 2014, et une militante de Nadia Ramassamy déclare à Gilbert Annette :Ce à quoi Gilbert Annette répond :On ne peut être plus clair...





Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur