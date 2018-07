(Pierrot Dupuy) Quand Annick Girardin se fiche de notre gueule...

Par exemple, elle "budgétise" les 100 millions d’euros par an de la suppression de la TVA NPR (non perçue récupérable), ce qui représente donc 400 sur les 4 prochaines années, ainsi que la baisse de 30% de l’impôt sur le revenu (le gouvernement veut récupérer 70 millions d’euros par an pendant 4 ans soit 280 millions). 400 + 280 = 680 millions d’euros. On est presque aux 700 millions annoncés par la ministre! Quelle heureuse coïncidence...

Annick Girardin a annoncé cet après-midi à l’Assemblée que le budget de son ministère va augmenter de 700 millions sur le quinquennat. Sauf qu’elle oublie de dire que ce sont les suppressions de certains dispositifs qui vont financer peu ou prou ces 700 millions ! Par exemple, elle "budgétise" les 100 millions d’euros par an de la suppression de la TVA NPR (non perçue récupérable), ce qui représente donc 400 sur les 4 prochaines années, ainsi que la baisse de 30% de l’impôt sur le revenu (le gouvernement veut récupérer 70 millions d’euros par an pendant 4 ans soit 280 millions). 400 + 280 = 680 millions d’euros. On est presque aux 700 millions annoncés par la ministre! Quelle heureuse coïncidence...