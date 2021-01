La grande Une Pierrot Dupuy - Qu'est-ce qu'on attend pour commencer à vacciner à La Réunion ?

En métropole, une vague de protestation monte parmi les membres de la communauté médicale et de la classe politique qui réclament une campagne de vaccination plus rapide. Seulement 332 personnes ont reçu pour le moment la première injection du vaccin de Pfizer-bioNTech.

Même l'Académie nationale de médecine a regretté le démarrage "très lent" de la campagne de vaccination, jugeant les précautions prises "excessives". "Il n'est plus temps d'attendre", a-t-elle estimé.

Que dirait-elle si elle devait s'exprimer sur la situation à La Réunion ? Bien que la commission européenne ait pris l'engagement que les premiers vaccins soient administrés partout dans l'Union européenne au même moment, il n'y a encore eu ici aucune vaccination !

Par Pierrot Dupuy - Publié le Samedi 2 Janvier 2021 à 12:03





Les sondages montrent qu'environ la moitié des Français ne souhaite pas se faire vacciner dans l'immédiat. Ce qui laisse quand même une moitié qui le souhaite. Faudrait ne pas les oublier... En Europe, c'est la Grande Bretagne (qui est sortie de l'UE au 1er janvier) qui remporte la palme du nombre de vaccinations avec 945.000 personnes vaccinées au 31 décembre, devant l'Allemagne (131.000), soit presque 1.000 fois plus qu'en France...Au niveau mondial, c'est la Chine qui vire très largement en tête avec 4,5 millions de personnes vaccinées, devant les Etats-Unis (2,79 millions), la Grande Bretagne et Israël (794.000).En France, il n'y en avait que 332 au soir du 31 décembre. Au rythme actuel, le dernier Français sera vacciné en mars 4233...A La Réunion, quitte à nous répéter, c'est zéro, alors même que deux super-congélateurs destinés à stocker les vaccins à très basses températures sont arrivés depuis lundi dans l'ile... Allez comprendre quelque chose.Les sondages montrent qu'environ la moitié des Français ne souhaite pas se faire vacciner dans l'immédiat. Ce qui laisse quand même une moitié qui le souhaite. Faudrait ne pas les oublier...





Pierrot Dupuy

