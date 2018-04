La grande Une (Pierrot Dupuy) Qu'attend le procureur pour poursuivre ceux qui diffusent de telles fausses nouvelles?





En un peu plus de 24 heures, cette publication a été "likée" 5.300 fois et la page a été partagée plus de 11.000 fois.



Cette photo est un faux. Un montage Photoshop. Il est en effet impossible qu'un double hameçon comme celui qu'on voit sur la photo ait pu finir dans cette position en ne faisant qu'un trou.



Ce n'est pas un coup d'essai pour Sébastiano Ramirez. Il poste régulièrement la même photo, probablement dans le but de récolter des dons de la part d'amis sincères des animaux.



Il s'agit d'un photo-montage, d'un faux



Autrement dit, il s'agit ni plus ni moins que d'une arnaque sur le dos des Réunionnais.



L'IRT aura beau dépenser des millions pour faire la promotion de notre ile, une seule publication de ce type, avec l'effet démultiplicateur que l'on connait à Facebook, peut tout annihiler en quelques heures.



Quel touriste aura envie de mettre les pieds dans une île déjà infestée de requins, et où, en plus, on réserve un tel sort aux animaux?



Un tort inestimable pour le tourisme à la Réunion



Il devient urgent de mettre un terme à toutes ces fausses informations.



Déjà, lors de la première affaire de soi-disant chiens-appâts pour requins, des pêcheurs avaient fait remarquer que la taille des hameçons était incompatible avec la pêche au squale.



Et que le chien que l'on avait pris en photo avait probablement été victime d'un éleveur qui en avait assez d'être victime de chiens errants et avait voulu protéger ses poules en disposant des hameçons sur les grillages.



Pas très malin, mais on était loin du chien qu'on offrait vivant au requin pour l'attraper.



Là, on passe au degré supérieur avec une photo montage. Vendredi à 21h, un dénommé Sebastiano Ramirez (sous réserve que ce nom soit vrai), qui est l'administrateur de la page " Défendre les animaux et protéger la nature ", a posté la photo horrible que vous pouvez voir ci-dessus, accompagnée du commentaire : "À la Réunion ils utilisent les chiens pour pêcher les requins.... La pratique a été interdite mais toujours pratiquée avec ses chiens vivants. Quelle honte !"En un peu plus de 24 heures, cette publication a été "likée" 5.300 fois et la page a été partagée plus de 11.000 fois.Cette photo est un faux. Un montage Photoshop. Il est en effet impossible qu'un double hameçon comme celui qu'on voit sur la photo ait pu finir dans cette position en ne faisant qu'un trou.Ce n'est pas un coup d'essai pour Sébastiano Ramirez. Il poste régulièrement la même photo, probablement dans le but de récolter des dons de la part d'amis sincères des animaux.Autrement dit, il s'agit ni plus ni moins que d'une arnaque sur le dos des Réunionnais.L'IRT aura beau dépenser des millions pour faire la promotion de notre ile, une seule publication de ce type, avec l'effet démultiplicateur que l'on connait à Facebook, peut tout annihiler en quelques heures.Quel touriste aura envie de mettre les pieds dans une île déjà infestée de requins, et où, en plus, on réserve un tel sort aux animaux?Il devient urgent de mettre un terme à toutes ces fausses informations.Déjà, lors de la première affaire de soi-disant chiens-appâts pour requins, des pêcheurs avaient fait remarquer que la taille des hameçons était incompatible avec la pêche au squale.Et que le chien que l'on avait pris en photo avait probablement été victime d'un éleveur qui en avait assez d'être victime de chiens errants et avait voulu protéger ses poules en disposant des hameçons sur les grillages.Pas très malin, mais on était loin du chien qu'on offrait vivant au requin pour l'attraper.Là, on passe au degré supérieur avec une photo montage.

Une multitude de commentaires racistes



Et bien sûr, on trouve sous la photo de nombreux commentaires souvent racistes sur les Réunionnais.



Il est grand temps que la Justice se penche sur le cas de ces pseudos associations qui ne sont en fait là que pour faire de l'argent, afin de permettre à leur président, souvent des ratés de la vie, de se verser un salaire confortable en profitant de la compassion de personnes sensibles... sur le dos de la Réunion et des Réunionnais.



Si le Procureur n'arrive pas à établir l'escroquerie, il pourra toujours se rabattre sur celui de diffusion de fausses nouvelles. Et en même temps poursuivre tous les auteurs de commentaires racistes.



Il peut s'auto-saisir, mais rien n'interdit par exemple à l'IRT de porter plainte, pour obtenir un dédommagement à la suite du tort fait à l'image de notre île. Pierrot Dupuy Lu 2248 fois