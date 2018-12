A la Une . [Pierrot Dupuy] Prix des tickets de cinéma : On dit merci qui? Merci Yves Ethève !

Le cinéma est le premier pourvoyeur de spectacles à La Réunion. Et constitue, sous nos cieux, une fenêtre privilégiée pour ceux qui veulent “se laver la tête” des péripéties quotidiennes.

Alors que les salles de cinéma des DOM avaient réussi à passer au travers des gouttes de la Taxe Spéciale Additionnelle (TSA) récoltée dans l’hexagone par le Centre National du Cinéma (CNC) sur chaque ticket de cinéma (plus de 10 % par billet !), la tendance s’est inversée, il y a trois ans.

Fort de l’appui d’un seul des exploitants de salles de cinéma des DOM, en l’occurrence Yves Ethève, le CNC a fini par mettre un pied chez nous. Depuis le 1er janvier 2016, une taxe de 1 %, puis 2 % en 2017 et 3 % cette année, est prélevée sur chaque ticket de cinéma vendu. Avec une montée en puissance prévue à 5 % en 2019, puis 6,5 % en 2020, 8 % en 2021 et 10,72 en 2022 ! Et une augmentation des prix du billet en conséquence…

Cette taxe, destinée à aider les “petites salles” de cinéma est un non-sens dans les DOM où ne subsistent quasiment que des multiplexes. À l’évidence, 80 % des taxes perçues à ce jour sur le dos des DOMiens (4 millions au total…) iront financer les petites salles de métropole.

Regroupés au sein d’un Syndicat des exploitants des cinémas des Outre-mer (SECOM), les dirigeants des cinémas de tous les DOM, à l’exception d’Yves Ethève, ont milité pour un gel de la TSA à 3 %. Après moult batailles, l’Assemblée nationale vient d’adopter un amendement visant à stabiliser à 5 % le taux de la TSA dans les DOM.

Un soulagement pour les adhérents du SECOM qui espère encore qu’un amendement du Sénat amènera un gel de cette TSA à 3 % !

Yves Ethève, qui affirmait dans un communiqué que “Les sociétés Mascareignes Kino et Lory rappellent qu'elles ont toujours été et continuent d'être favorables à la mise en place et au maintien de la TSA sur l'île de la Réunion", effectue un virage à 180° et déclare dans “Le film Français”, magazine spécialisé du cinéma, que “ramener la TSA à un taux raisonnable est une bonne chose. 5 %, c’est le maximum que nous pourrions supporter. Passer à 10,72 % pourrait, à terme, entraîner la fermeture des salles”.

Voilà qui s’appelle “taper dans la gamelle le mangé cuit par les autres” ! En tout cas, ce n’est pas l’exploitant de Ciné Cambaie qui pourra se vanter de se battre en faveur du pouvoir d’achat des Réunionnais.



Pierrot Dupuy





