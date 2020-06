A la Une . (Pierrot Dupuy) Preuve est faite que le recteur Marimoutou est bien un "gros menteur"...

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 9 Juin 2020 à 22:13 | Lu 621 fois





En fait, il s'est bien gardé de le faire lui même. Il a profité d'un entrefilet dans un journal de la presse écrite de ce jour, qui rendait compte de la réunion de la COI, lequel journal s'est d'ailleurs bien gardé de signaler que nous avions annoncé la nouvelle il y a plus de 4 mois... Le 27 janvier dernier, nous vous annoncions en exclusivité la prochaine nomination de Vêlayoudom Marimoutou , le recteur de l'académie de La Réunion, au poste de secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien.Avant de publier l'information, nous avions pris soin d'interroger l'intéressé, qui nous avait affirmé n'être "pas au courant".Ce qui avait entrainé un article vengeur de notre part où nous le traitions de " gros menteur ".En écrivant notre article à l'époque, nous nous demandions, le sourire aux lèvres, quelle tête allait faire Vêlayoudom Marimoutou lorsqu'il allait devoir annoncer officiellement la nouvelle, lui qui l'avait démentie.En fait, il s'est bien gardé de le faire lui même. Il a profité d'un entrefilet dans un journal de la presse écrite de ce jour, qui rendait compte de la réunion de la COI, lequel journal s'est d'ailleurs bien gardé de signaler que nous avions annoncé la nouvelle il y a plus de 4 mois...



