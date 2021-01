A la Une . Pierrot Dupuy - Pourquoi les vaccins seront-ils livrés à La Réunion une semaine après les autres DOM ?

Il en ressort que les premiers vaccins arriveront à La Réunion mercredi prochain, alors qu'ils sont déjà dans les autres DOM depuis une semaine. Et que les premières vaccinations n'auront lieu que le vendredi suivant.



Qu'est-ce qui peut expliquer un tel retard ? Qui en est responsable ?



Paris, qui nous considère comme la dernière roue de la charrette ? Ou la préfecture et l'ARS qui ont été incapables de mettre en place les structures pour réceptionner et stocker les doses de vaccin qui, on le sait, doivent être conservées dans des congélateurs spéciaux à -80° Celsius ?



On a même subi l'humiliation,



Pourquoi les campagnes de vaccination n'ont-elles pas encore commencé chez nous alors que Mauricette est devenue célèbre en ayant été la première à se faire vacciner en France le 27 décembre dernier, soit il y a une quinzaine de jours ?



Et cela alors que Ursula von der Leyen, la présidente de la commission européenne, avait promis que tous les États membres auraient accès en même temps aux vaccins contre la COVID-19 ?



comme l'a relaté Zinfos , de voir l'avion présidentiel faire escale le 4 janvier dernier à La Réunion, les soutes pleines de vaccins, pour juste refaire le plein de kérosène avant d'aller déposer sa précieuse cargaison... en Nouvelle Calédonie ! Sans nous livrer la moindre caisse. Nous, va falloir qu'on attende mercredi prochain !



