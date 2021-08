A la Une . Pierrot Dupuy - Pourquoi les vaccinés sont-ils aussi confinés ? Pas de vraie réponse...

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 12 Août 2021 à 17:44





Et à la deuxième, on a senti l'embarras du préfet pour y répondre.



Un confrère lui a demandé pourquoi alors qu'il était vacciné, il devait subir le confinement et le couvre-feu au même titre que tous ceux qui ne le sont pas.



On a senti un grand embarras chez le préfet. Pour la première fois, il a bafouillé à plusieurs reprises, avant de lâcher que c'était "pour éviter le brassage".



Mais pourquoi éviter le brassage entre gens vaccinés?



Et puis, ça sert à quoi d'être vacciné si ça ne confère pas des avantages?



Je vous entends déjà me répondre : "A te protéger et à éviter que tu ne tombes malade".



