(Pierrot Dupuy) Pourquoi Annick Girardin ne réforme-t-elle pas aussi les aides aux entreprises à St-Pierre-et-Miquelon?

La réforme d'Annick Girardin remet en cause les aides aux entreprises de la LODEOM (loi de développement économique pour l'Outre-mer) au travers des baisses de cotisations sociales dans les zones franches et les remplace par un nouveau système dont elle prétend qu'il est nettement meilleur.



A voir. Mais dans ce cas, pourquoi n'a-t-elle pas fait pareil à Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire dont elle était l'élue?



Alors certes, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce n'est pas la LODEOM qui s'applique mais la LOOM (loi d'orientation pour l'Outre-mer) et il se trouve, comme par hasard, que la LOOM n'est pas concernée par sa réforme.



La LOOM est certes moins généreuse que la LODEOM (elle se concentre plus sur les bas salaires) mais elle concerne bien plus de secteurs d'activités.



Donc, si l'objectif était bien de faire prendre une approche stratégique aux outremer en concentrant les aides sur certains secteurs et que le calcul était si bénéficiaire, Saint-Pierre-et-Miquelon aurait dû être parmi les premiers concernés.



En plus, la réforme de la LODEOM va permettre de financer des outils dont Saint-Pierre-et-Miquelon va bénéficier, alors que les habitants de ce territoire ne vont pas participer à son financement en réformant leur propre système.



Pourquoi ça ne m'étonne pas ?