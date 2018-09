La grande Une (Pierrot Dupuy) Pierrick Robert fait de l'achat de voix en direct à la télé: Plus con, tu meurs...





Figurez-vous qu'invité ce soir dans le journal télévisé de Réunion La 1ère, Pierrick Robert n'a rien trouvé de mieux que de proposer en direct d'acheter les voix d'Aurélien Centon !



La phrase exacte est plus sibylline. Il propose plus exactement de lui fournir des moyens si d'aventure il venait à être élu, comme l'avait fait son frère Thierry. C'était déjà répréhensible mais il pouvait espérer passer entre les mailles du filet de la Justice.



Mais non content d'avoir sorti cette énormité en direct, il en rajoute une couche sur sa page Facebook officielle : "Oui je verserai une partie de mes indemnités à l'association Ptit Coeur"...



Là, il est fait aux pattes, comme on dit dans le jargon policier.



Il suffit qu'un électeur de la circonscription porte plainte et il a de fortes chances d'être condamné. Comme d'autres l'ont déjà été avant lui, à commencer par son soutien saint-louisien Claude Hoarau.



Pour information, l'article L 106 du code électoral précise: Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.

Et comme si ce n'était pas suffisant, un peu à la manière des Dupond-Dupont, Thierry Robert, le frère a lui aussi fait peu après une publication sur sa page Facebook reprenant la promesse de Pierrick, avec comme commentaire : "Comme je l'ai toujours fait, Pierrick Robert s'engage dans la même voie !"



C'est sûr qu'avec un tel exemple, il va aller loin !



Deux pour le prix d'un !



Voilà Thierry Robert lui aussi complice d'achat de voix et passible de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15.000 euros.



Sans compter l'inéligibilité potentielle que les juges peuvent ordonner.



