[Pierrot Dupuy] Petits fours et champagne contre cocktails molotov et grenades péï...

C’était lundi soir. A La Réunion, les routes étaient barrées par des poubelles en feu, les pillards s’en prenaient à des magasins, des policiers étaient blessés.



Pendant ce temps-là à Paris, certains de nos élus au premier rang desquels nos sénatrices Nassimah Dindar et Viviane Malet, participaient à une "soirée réunionnaise" au Sénat, organisée à l’occasion du Congrès des Maires.



Nous sommes heureux d’apprendre, grâce à un tweet de Victorin Lurel, l’ancien ministre des DOM-TOM, qu’il y avait au menu "Leconte de Lisle, poésie, gastronomie, agriculture et filière viande, élégance"…



Petits fours et champagne d’un côté, cocktails molotov et grenades péi de l’autre.



Il y en a qui ont choisi…