Pierrot Dupuy - Perceval Gaillard victime de racisme anti-zoreil dans la 7ème

Nul ne l'ignore, Perceval Gaillard, qui se présente aux élections législatives dans la 7ème circonscription sous la bannière de la NUPES, est un Zoreil.

Ce n'est ni le premier ni le dernier. La Réunion a compté nombre d'hommes politiques nés en métropole. Je pense entre-autres à Daniel Tholozan, l'ancien maire de l'Entre-Deux, José Pinna, l'ancien maire de l'Etang-Salé, et à pas mal d'autres. Sans que cela n'ait jamais véritablement posé de problèmes particuliers.

Depuis quelque temps cependant monte une petite musique de plus en plus prégnante.

Ca a commencé avec Gilbert Annette qui, lors de son élection à la mairie de Saint-Denis, s'était félicité qu'enfin un kaf accède aux plus hautes fonctions.

Depuis, le venin du racisme se propage. Jusqu'à cette vidéo que nous vous soumettons et dans laquelle Gaël Velleyen, un candidat qui a récolté 2,64% au premier tour des législatives dans la 7ème circonscription, refuse d'appeler à voter pour Perceval Gaillard -pourtant du même bord politique que lui- au seul motif qu'il est Zoreil. Et donc pas "légitime à représenter les Réunionnais". Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 16 Juin 2022 à 13:05





C'est quoi la prochaine étape? L'interdiction aux Créoles trop clairs de peau de se présenter à une élection? Un test ADN pour vérifier depuis combien de générations la famille d'un Créole est installée à La Réunion?



Ne riez pas, cette petite musique là aussi commence à monter. Combien de fois n'ai-je pas entendu, y compris dans la bouche de politiciens de Droite : "Non, pas lui. Il est trop blanc pour se présenter au Chaudron"...



Au vu de ces propos, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi Huguette Bello avait tout fait pour écarter Perceval Gaillard et faire désigner à sa place Philippe Rangama, un Créole bon teint. 7ème circonscription : Huguette Bello a choisi son candidat... et ce ne sera pas Perceval Gaillard

Perceval Gaillard, comme l'insinue d'ailleurs Gaël Velleyen dans sa vidéo, avait dû remonter jusqu'à



Et au final, qui va tirer les marrons du feu de ces relents nauséabonds? Thierry Robert qui doit se frotter les mains...



Mon péï bato fou. Ousa banna i ral anou ?



Voici les propos tenus par Gaël Velleyen, que vous pourrez retrouver dans la vidéo que nous publions ci-dessous : "Ou koné le problem ke nana avek la sous-représentativité band Réunionné à des postes de hautes fonctions à La Réunion. Nou la fini dir a ou ke ou peu pas représente band Réunionné. En tant que zoreil, ou peu pa vole nout combat, ou peu pa vole nout parole. Ou lé pa légitime. Ou participe au problem en fait. Ou lé pa la solution. Ou fé partie du problem. Néna 7 députés su 577 pou La Réunion. Su 7 députés, ou trouve moyen vouloir vole la place, com si nana point assé zoreils dans l'assemblée? (...) Si ou veu batay avec nou, batay a coté nou, pass pa devan. Soit pas le sauveur parske ou lé appuyé par Mélenchon, parske ou lé appuyé par un parti parisien. Ou croi ke ou néna la légitimité. Non. Ou profit de la dépolitisation des Réunionné pou rale a zot derrière ou. Ou lé pa légitim a occup ce post, ou lé pa légitim à représente les Réunionné, ou lé pa légitim a ressentir ce ke nou ressen nou".



