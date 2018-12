A la Une . (Pierrot Dupuy) Où l'on découvre que le meneur des Gilets jaunes qui roule en BMW X6 ne paye pas ses voitures...





Si j’avais décidé de le placer sous les feux des projecteurs, c’est parce qu’il avait un profil totalement atypique.



Dans l’esprit de tout-un-chacun, un gilet jaune est quelqu’un qui tire le diable par la queue, qui a du mal à finir les fins de mois.



Didier Hoareau est en apparence, à l’opposé. Il est patron de plusieurs sociétés, dont une de transport qui alimente en roches le chantier de la NRL, roule dans un 4x4 BMW X6 rutilant et il adore exhiber des montres de luxe, aux prix astronomiques…



L’autre raison qui m’ont poussé à m’intéresser à lui est qu’il a fait partie des jusqu’au-boutistes, de ceux qui jusqu’au dernier jour, multipliaient les "live Facebook", pour inciter les Réunionnais à continuer à barrer les routes.



Une Porsche achetée par sa copine de l'époque



Le fait que je me sois attardé sur le détail qu’il roulait en 4x4 BMW X6 m’a attiré les foudres de ses groupies sur les réseaux sociaux. "Ko sa i peu fér a ou si lu roule dans un gro loto ?", "A ou la payé ?", "Si lu néna l’argent, tan mieu pou lu", etc… Et je ne cite de mémoire que les messages les plus gentils à mon encontre.



Le problème, c’est que si ce n’est pas moi qui paye son 4x4, ce n’est pas lui non plus…



Il l’a en effet fait acheter par le GIE de transporteurs dont il est le président. Et comme apparemment ses associés n’étaient pas ravis-ravis de cette dépense somptuaire avec leur argent, il le lui ont fait savoir. Du coup, Didier Hoareau avait remisé la grosse voiture au fond d’un garage.



Comme il était inenvisageable qu’il prenne le bus, il a demandé à sa copine de l’époque, une infirmière libérale, d’acheter sous son nom une Porsche Macan (ou Cayenne, les avis divergent), en s’engageant à payer les traites à sa place.



Au bout de quelques mois de traites impayées, elle a fini par partir en emportant la voiture…



Retour à la case départ donc pour Didier Hoareau, qui a fini par se résoudre à ressortir la BMW du garage…



Des dizaines de milliers d'euros de dettes



Mais, allez-vous me dire, pourquoi diable n’a-t-il pas acheté la Porsche sous son nom ?



C’est là que ça devient intéressant.



Il semblerait que contrairement à ce que Didier Hoareau aimerait laisser penser, ses affaires n’iraient pas bien du tout.



Sa société a en effet une dette de 69.000 euros auprès d’une station-service du Sud auprès de laquelle il s’approvisionnait en gasoil pour ses camions.



Au bout de quelques mois d’impayés, le gérant a fini par fermer le robinet de ses pompes. Didier Hoareau s’est alors tourné vers une autre station où il aurait laissé un « galet » de 50.000 euros. Et on me dit que ce ne seraient pas ses seules victimes…



Pour essayer de récupérer son argent, le premier gérant a été contraint de saisir la Justice pour obtenir une saisie à la source sur les sommes versées par la SBTPC et la GTOI à la société de Didier Hoareau pour le transport des roches de la NRL.



