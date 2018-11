[Pierrot Dupuy] On peut soutenir les Gilets jaunes et être contre les barrages

J'entends déjà les grincheux qui vont dire : "Oui, mais ce ne sont pas de vrais sondages avec un échantillon représentatif".



C'est vrai, il n'empêche que vous avez près de 11.500 à répondre hier à notre "questionnement" (puisqu'on peut difficilement utiliser officiellement le terme de sondage) qui vous demandait : "Soutenez-vous l'action des Gilets jaunes à la Réunion?"



Et la réponse est sans appel : Vous avez été 83% à répondre oui contre 17% de non.



Aujourd'hui, nous vous avons demandé : "Etes-vous favorable à la levée des barrages?".



Sur les 8.000 votes à peu près déjà enregistrés en fin de soirée, 65% étaient favorables à une levée des barrages.



Morale de l'histoire? On peut être solidaire des Gilets jaunes, être favorables à leurs idées, sans pour autant approuver leurs méthodes...