La grande Une Pierrot Dupuy - Olivier Hoarau démissionne de son poste de maire du Port, nous vous expliquons pourquoi

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 9 Juillet 2020 à 23:40 | Lu 661 fois

Le 26 mai dernier, Olivier Hoarau était officiellement intronisé maire du Port, après avoir brillamment été réélu au premier tour des élections municipales. Dans ces conditions, pourquoi a-t-il démissionné hier de son mandat et se représente-t-il au même poste le 15 juillet prochain, comme le prouve la convocation du conseil municipal que nous reproduisons ci-dessous?



La raison en est à la fois simple et compliquée et trouve une partie de son explication dans la ville voisine de Saint-Paul.



Le 28 juin dernier, Huguette Bello est élue maire de Saint-Paul. En vertu de la loi sur le cumul des mandats, elle doit démissionner de son mandat le plus ancien, en l'occurrence de son mandat de député. Son suppléant, Olivier Hoarau, devient alors parlementaire en ses lieux et places.



Mais voilà, le maire du Port a toujours affirmé qu'il ne souhaitait pas devenir parlementaire et qu'il entendait privilégier son mandat d'élu local. Il démissionne donc de son mandat de député le 8 juillet en adressant un courrier au président de l'Assemblée nationale.



Vous suivez toujours? C'est maintenant que ça se complique un peu. En vertu de la même loi qui a obligé Huguette Bello à démissionner de son mandat le plus ancien, le mandat de maire d'Olivier Hoarau devenait son mandat le plus ancien puisqu'il avait été élu dès le premier tour. Il devait donc en démissionner pour respecter la loi, quitte à se faire ensuite réélire.



C'est ce qu'il a donc fait par le biais d'un courrier adressé le même 8 juillet au préfet de La Réunion et sa réélection aura lieu le 15 juillet prochain, à l'occasion d'un conseil municipal extraordinaire dont le seul ordre du jour sera l'élection du maire et de ses adjoints.



Qui a dit que le droit était simple ?







