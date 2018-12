A la Une ... [Pierrot Dupuy] "Nou't tout dan la mer" : À quoi joue OPR ?





Il s'agissait d'un appel à venir pratiquer le surf sur cette vague mythique. Et sur les images, on découvrait en effet de nombreux surfeurs en train de s'adonner à leur sport favori.



Autant on peut comprendre l'intérêt du patron du camion-bar à voir son chiffre d'affaires augmenter grâce au retour des surfeurs qui faisaient tourner son business il y a de cela quelques années, autant on ne peut que s'étrangler devant cet appel d'OPR à venir pratiquer le surf, alors même que



La préfecture, sans faire expressément le lien avec les événements de la veille, n'a d'ailleurs pas tardé à réagir en rappelant, dès le lendemain dans



En effet, même si La Réunion n’a pas eu à déplorer depuis un an et demi d’attaques de requins avec victime humaine, des requins potentiellement dangereux ont été pêchés ces dernières semaines dans le cadre du programme réunionnais de pêche de prévention, dont notamment 3 requins bouledogue à proximité des côtes à l’Étang Salé, Saint Gilles les Bains et en baie de Saint Paul.



L’arrêté préfectoral du 8 février 2017, portant réglementation temporaire de la baignade et de certaines activités nautiques, restreint dans la bande des 300 mètres du littoral du département de La Réunion, sauf dans le lagon et en dehors du lagon dans les espaces aménagés et les zones surveillées définies par arrêté municipal, les activités les plus exposées au risque requin, à savoir :



• la baignade, y compris lorsqu’elle s’effectue à l’aide d’un équipement de type palmes, masque et tuba



• les activités nautiques utilisant la force motrice des vagues (surf, bodyboard, bodysurf, longboard, paddleboard)



Les autres activités nautiques, notamment la plongée et la pêche sous-marine, demeurent possibles dans le cadre de la réglementation, aux risques et périls de leurs usagers".



Juste une question aux responsables d'OPR : pensez-vous vraiment que l'économie de la Réunion, qui se trouve déjà dans une situation catastrophique après l'épisode "Gilets jaunes", a besoin de refaire la Une des journaux métropolitains avec un nouveau drame de surfeur se faisant dévorer par un requin?



Pensez-vous que les hôtels de la Réunion, qui ont déjà subi des centaines d'annulations avec les barrages de route médiatisés en métropole, ont besoin de ça? Et je ne parle pas de toutes les activités liées au tourisme...



Si un tel drame devait à nouveau survenir, ce que je ne souhaite bien évidemment pas, il ne faudra pas venir accuser l'état, la réserve marine, les écolos, ou autres.



Le risque existe, tout le monde le sait. OPR le premier relaie sur sa page les observations de requins aux quatre coins de l'ile et les articles de presse relatant des attaques dans le monde entier. Dès lors, il est totalement irresponsable pour des adultes, qui plus est enseignants pour certains, d'inciter de jeunes adolescents à se jeter à l'eau.



C'est aussi irresponsable que de pousser un ami complètement bourré à prendre la route au volant de sa voiture et à ensuite, en cas d'accident, venir accuser la Région parce que la route était mal entretenue ou le fabriquant de la voiture parce qu'il n'avait pas prévu les sécurités pour empêcher un homme alcoolisé de conduire.



J'entends déjà les responsables d'OPR me répondre que toutes les précautions avaient été prises. On constate en effet la présence de deux vigies requins sur les images. Sauf que, sur la page de



Pierrot Dupuy





