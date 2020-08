A la Une . Pierrot Dupuy - Notre rhum Charrette n'est - malheureusement - pas le meilleur rhum du monde...

La guerre qui faisait rage entre les Antillais et les Réunionnais pour savoir lesquels avaient le meilleur rhum vient d'être réglée à l'occasion d'un concours avec des tests à l'aveugle réunissant 200 chefs et sommeliers du monde entier. Leur avis est sans appel : le meilleur rhum du monde est le rhum Villa Rica 23 años Edición Oro ! Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 31 Août 2020 à 17:24 | Lu 273 fois

Ce prix a été décerné par l'ITQI (International Taste Institute) et est considéré comme les Oscars de l'univers gourmand.



Le rhum Villa Rica 23 años Edición Oro vient de la ville de Cordoue, dans la région de Veracruz au Mexique et pendant 6 années consécutives, il a remporté le Superior Taste Award, la plus haute distinction du gala. Il est vieilli en fûts de chêne blanc, un procédé qui lui procure une saveur particulière.



