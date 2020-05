La grande Une [Pierrot Dupuy] Nos députés devront-ils eux aussi subir une quatorzaine quand ils iront à l'Assemblée nationale ?

Lors d'un conseil des ministres extraordinaire, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a présenté un projet de loi prévoyant que les autorités pourront imposer une mise en quarantaine aux personnes en provenance de l'étranger ou des DOM-TOM.



Et même procédure pour toute personne arrivant dans un DOM.



48 heures se sont écoulées et toujours aucune réaction de nos politiques !



Il y en a une que je connais qui a été plus prompte à réagir lorsqu'il s'est agi de faire rentrer en urgence sa fille, quitte à faire jouer ses relations au ministère des Outre-mer, avant que les mesures de confinement n'entrent en fonction !



Ainsi donc, si l'on en croit le ministre de la Santé, nous autres Réunionnais qui avons besoin de voyager, que ce soit pour affaires ou pour raisons privées, devrons-nous effectuer une quatorzaine au mieux dans un hôtel, au pire dans une colonie de vacances !



Alors même que nous venons d'un territoire classé vert qui est le dernier département français à ne pas avoir eu de mort !



Et au retour, même peine si l'on en croit le ministre, nouvelle quatorzaine...



Ce qui signifie que quelqu'un qui doit aller passer quelques jours en métropole devra supporter un mois de mise à l'écart ! Avec une barquette de riz et deux grains de haricots blancs qui se battent en duel.



Et je le répète, pendant ce temps-là, nos parlementaires, députés ou sénateurs, se la coulent douce, profitant sans doute de ce week-end prolongé qu'ils estiment probablement bien mérité !



Peut-être qu'ils se décideront enfin à bouger lorsqu'ils s'apercevront qu'eux aussi devront subir cette double quatorzaine ?



Pierrot Dupuy