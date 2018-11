A la Une .. (Pierrot Dupuy) Non, tous les habitants du Chaudron ne sont pas des kaniars !

Depuis ce matin, c'est un déferlement de commentaires contre "les jeunes du Chaudron" qui sont des kaniars, qui détruisent leur quartier...



Qui vous dit que les jeunes qui se sont livrés à ces exactions hier soir étaient bien du Chaudron?



J'étais sur place hier soir. Pour faire des photos et pour vous rendre compte de ce qui se passait.



Alors que je venais de quitter le Jumbo Score et que je contournais en voiture les barrages de poubelles en feu pour regagner l'ancien CASE du Chaudron où je savais que j'allais pouvoir avoir une vue plongeante sur les événements depuis le pied d'une des deux tours, j'ai croisé un groupe d'une vingtaine de jeunes, de 16 à 18 ans, qui descendaient à pied des hauts de Ste-Clotilde vers le Chaudron. Peut-être venaient-ils de plus loin encore, d'ailleurs...



La plupart étaient masqués, soit avec des foulards, soit avec des masques de Halloween.



Quelques minutes plus tard, alors que j'étais en train de prendre mes photos, je n'ai pas du tout été étonné de les voir, à quelques dizaines de mètres de moi, lancer des galets en direction des policiers.



J'ai le sentiment que le quartier du Chaudron est devenu un lieu symbolique vers lequel convergent tous les jeunes de Saint-Denis qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre.



Ses habitants sont de braves gens qui n'aspirent qu'à pouvoir vivre en paix dans un environnement propre, au milieu de commerces qui leur apportent tous les services dont ils peuvent avoir besoin.



Et il n'y a pas plus de kaniars au Chaudron qu'à Ste-Clotilde ou qu'à la Montagne. Et il serait d'ailleurs intéressant de savoir où habitent la dizaine de jeunes que les policiers ont arrêté. On aurait peut-être des surprises...



Mais le quartier traine une réputation depuis plusieurs décennies qui fait qu'à chaque fois qu'il y a du grabuge, c'est là qu'on se donne rendez-vous pour "casser du flic".



Alors, de grâce, réfléchissez à deux fois la prochaine fois avant de critiquer les habitants du Chaudron Pierrot Dupuy Lu 463 fois





