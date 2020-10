A la Une . Pierrot Dupuy - Non, l'homme qui a avoué le meurtre de Victorine n'est pas Réunionnais...

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 15 Octobre 2020 à 22:47 | Lu 593 fois





L'information était crédible. Bertin est un nom porté par de nombreuses familles de La Réunion, une rue porte même ce nom à Saint-Denis. Nous avons donc immédiatement activé tous nos réseaux, sans résultats.



Sans preuve formelle, nous avons donc pris la seule décision qui s'imposait : ne pas publier l'information. Un minimum de déontologie que n'a pas eu Freedom, qui n'a pas hésité à titrer à la Une : "



La journée passant, nous avons obtenu d'autres informations. Ludovic Bertin, et l'information a encore été confirmée ce soir par



Ouf...



Un bref rappel des faits : Victorine Dartois, une jeune étudiante en BTS de 18 ans, habitant à Villefontaine (Isère), avait disparu le samedi 26 septembre en début de soirée après avoir passé l'après-midi à faire du shopping avec des amis. Sa disparition s'est produite alors qu'elle revenait à pied vers le domicile familial après avoir raté son bus. Son corps a été retrouvé 48 heures plus tard dans un ruisseau, dans une commune voisine.



