A la Une . [Pierrot Dupuy] Les employés de la SIDR ne vous regretteront pas, M. Bernard Fontaine...

A l’écouter, Bernard Fontaine serait parti de son propre gré de la SIDR, pour "raisons personnelles" comme on dit.



Il n’en est rien.



Le nouvel actionnaire majoritaire de la SIDR, la SNI (une filiale de la Caisse des Dépôts) voulait se débarrasser de lui. Nous en voulons pour preuve ce premier ordre du jour qui avait été envoyé aux administrateurs en vue du conseil d'administration du 4 octobre prochain prévoyant, je cite, "la révocation du directeur" (voir document plus bas).

Voyant cela, Bernard Fontaine est parti à Paris la semaine dernière en compagnie de son avocat négocier un accord transactionnel.



Il y est parvenu, et à son retour, une deuxième convocation a été envoyée aux administrateurs stipulant cette fois, la "démission du directeur général, l’approbation des conditions de départ de M. Bernard Fontaine et autorisation du Président du Conseil d’Administration de signer l’accord transactionnel entre la Société et Bernard Fontaine ainsi que la clause de non-concurrence" (voir photo ci-contre).



Le moins que l'on puisse dire est que les employés de la SIDR ne regretteront pas Bernard Fontaine. Il avait tous les défauts que l'on prête à certains énarques: hautain, cassant, sans coeur...



Avant le rachat par la SNI des parts de l'Etat dans la SIDR, on ne sait si c'est de sa propre initiative pour faire plaisir à ses futurs patrons en rendant la mariée plus belle, ou si c'est à leur demande, toujours est-il qu'il s'est mis en tête de dégraisser le personnel de la vieille SEM.



Nombre de personnes, parmi les plus anciennes et les plus compétentes, celles qui faisaient l'âme de la SIDR, ont été poussées sans ménagement vers la sortie ou mises au placard, dans l'espoir qu'elles finiraient bien par partir d'elles mêmes.



L'ambiance, comme on peut l'imaginer, en a été fortement dégradée et les syndicats, pourtant généralement assez proches de la direction, ont même déclenché une grève pour dénoncer les méthodes du directeur général.



Ça ne lui a pas porté chance. Quelques mois après leur prise de pouvoir, les représentants de la SNI décident de le dégager...



Il faut dire que le bilan de Bernard Fontaine à la tête de la SIDR est vraiment catastrophique, que ce soit en terme de management, de nombre de logements construits, de terrains achetés, etc...



Par contre, il est un domaine dans lequel il excellait. Militant socialiste convaincu, il mettait un zèle acharné à caser à la SIDR les militants que Gilbert Annette et Ericka Bareigts lui envoyaient...



Bernard Fontaine donne un cocktail de départ demain midi. Une bonne partie du personnel n'est pas invité. Par contre Ericka Bareigts sera bien là, elle...

Pierrot Dupuy Lu 968 fois





Dans la même rubrique : < > Patrick Lebreton flingue le soutien du PS à Pierrick Robert Cannabis : Près d'un adolescent réunionnais sur 2 a déjà testé