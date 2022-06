La grande Une Pierrot Dupuy - Non, Air Austral n'a pas encore été rachetée et Malé ne démissionne pas

Par le biais d'un article télécommandé dans un journal spécialisé dans l'aérien, Marie-Joseph Malé essaie de faire accréditer l'idée que c'est lui qui quitte Air Austral, une fois son devoir accompli, à savoir la cession de la compagnie à un groupe d'investisseurs réunionnais privés.

Il n'en est rien. Contrairement à ce qu'il annonce, les négociations sont toujours en cours et ce n'est pas lui qui démissionne mais la Région qui le remercie. Jusqu'au bout, il aura essayé de sauver sa tête. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 20:00





L'annonce du départ du PDG, qui sera remplacé par intérim par Joseph Brema, son adjoint aux finances, n'est en fait pas l'information principale de TourMag. Le journal la noie derrière un "scoop" : "Air Austral officiellement rachetée par le consortium réunionnais", son offre ayant "été validée par le CIRI" (comité interministériel de restructuration industrielle).



Renseignements pris, il n'en est rien. Le groupement d'investisseurs réunionnais et la Région, comme nous l'annoncions ce matin, est toujours en négociations avec le CIRI et Bercy dans le but d'obtenir un effacement de la dette de la compagnie aérienne.



Manifestement, TourMag s'est fait enfumer par Marie-Joseph Malé qui souhaite accréditer l'idée chez les spécialistes de l'aérien que c'est lui qui s'en va, une fois le devoir accompli. "Dans le cadre du rachat d'Air Austral, un conseil d'administration se tiendra en fin de journée, pour préparer à la prochaine gouvernance mise en place par le groupe privé", écrit le journal, qui reprend les propos de la direction d'Air Austral : " Une équipe de transition sera mise en place, c'est dans ce cadre que Marie-Joseph Malé annoncera à l'issue de ce conseil d'administration son départ, pour permettre la mise en place de cette équipe de transition ".



Il n'en est rien. Marie-Joseph Malé n'a pas démissionné, il a bien été remercié par la SEMATRA, et donc la Région, comme nous l'écrivions ce matin, lors du conseil d'administration qui s'est tenu en fin d'après-midi.



Et rien de changé : les acteurs du dossier espèrent toujours une issue favorable au rachat avant la mi-juillet.

