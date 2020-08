A la Une .. Pierrot Dupuy - Naufrage du Wakashio : Les hypothèses les plus folles circulent, certaines dignes d'un roman d'espionnage

Depuis le 25 juillet dernier, date du naufrage du MV Wakashio sur la côte sud-est de l'île Maurice, les hypothèses les plus folles circulent sur les réseaux sociaux. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 12 Août 2020 à 17:42 | Lu 1337 fois





L'hypothèse d'une livraison de drogue qui aurait mal tourné



Toutes les questions tournent autour d'une interrogation essentielle : que venait faire le bateau aussi près des côtes, à un endroit totalement interdit? Car, bien entendu, personne ne croit ne serait-ce qu'une seule seconde, à l'excuse avancée par les marins selon laquelle ils se seraient rapprochés du rivage pour capter la wifi. Pour ceux qui s'y connaissent, la wifi a une portée maximale d'une vingtaine de mètres, alors que le bateau se trouvait à plusieurs centaines de mètres de la côte...



Et accessoirement, pourquoi les garde-côtes ne sont pas intervenus plus tôt, alors qu'ils disposent de tout le matériel nécessaire (vedettes rapides, radars, etc...)?



À écouter les Mauriciens que nous avons pu interroger, l'hypothèse la plus probable serait celle d'une livraison de drogue qui aurait mal tourné.



Les habitants de la pointe d'Esny vous le diront tous : le trafic de drogue avec des bateaux croisant au large est monnaie courante dans le secteur. La plupart du temps, le bateau-mère reste loin de la côte et ce sont des vedettes rapides qui vont le rejoindre pour récupérer la cargaison. Il n'y a pas si longtemps, une de ces vedettes s'était fait attraper avec une cargaison alors qu'elle rentrait au port.



Mais il arrive, nous dit-on, que le bateau-mère se rapproche de la côte, de façon à se mettre à portée de bateaux moins sophistiqués.



Cette hypothèse se verrait renforcée par la présence, signalée par des témoins, de trois embarcations à proximité du Wakashio avant qu'il ne s'échoue sur les récifs.



Enfin, dernière possibilité : les marins du Wakashio seraient venus livrer la marchandise à terre, à bord d'un de ses canots de sauvetage. Là aussi, un élément troublant vient corroborer cette hypothèse : une médecin, le Dr Kovila Parsuramen, est venue témoigner en direct hier sur le plateau de l'émission Au Coeur de l'Info, comme le relatent



"Nous passions le week-end à Pointe-d’Esny. Lors d’une marche en famille, nous avons vu un siège appartenant à un canot de sauvetage qui semblait appartenir à un grand navire. Nous avons aussi vu des gilets de sauvetage neufs et des sangles censées rattacher le canot de sauvetage au navire qui ont été coupées. Comme mon beau-frère s’y connaît dans le domaine, nous étions inquiets car une personne aurait pu être en détresse. Nous sommes retournés à la villa pour informer les gardes côtes vers 8h19", témoigne le Dr Kovila Parsuramen.



Au vu de ces éléments, les garde-côtes ont effectué une patrouille. "Nous y sommes retournés pour prendre des photos. Mais les débris avaient été nettoyés en moins de trente minutes", selon elle, tout en montrant à l'antenne la sangle qu’elle a récupérée ce jour-là.



Et elle s'interroge : "J’ai donné l’alerte 10 heures avant le naufrage du Wakashio. Est-ce qu’on aurait pu éviter ce déversement d’huile lourde dans nos lagons?".



Questions subsidiaires : D'où provenaient les débris de bateau de sauvetage qu'elle et sa famille ont trouvé sur la plage? Qui a fait disparaître ces débris et dans quel but? A-t-on cherché à vérifier s'il manquait un bateau de sauvetage sur le Wakashio? Comment se fait-il que les garde-côtes ne soient pas intervenus auprès de l'équipage du vraquier pour l'éloigner des côtes?



Autant de questions intrigantes, qui prennent un relief particulier quand on sait que, de l'avis général à Maurice, le trafic de drogue ne pourrait prospérer dans de telles conditions sans l'aval et la complicité de nombre d'élus et de personnalités très haut placées. Y compris dans la police et les garde-côtes...



Le propriétaire du bateau serait indirectement impliqué dans un énorme scandale qui secoue Maurice



Je vous ferai grâce de toutes les autres histoires qui circulent dans l'ile soeur. Je n'en garderai qu'une...



Le MV Wakashio est la propriété de l'entreprise japonaise Nagashiki , et est exploité par une autre compagnie japonaise, Mitsui OSK Lines . Jusque là, vous suivez?



Changeons de registre et parlons maintenant du scandale surnommé St-Louis Gate, qui agite l’ile Maurice depuis quelques mois.



Il y est question d’un marché de plus de 91 millions d’euros portant sur le projet de réaménagement de la centrale thermique de St-Louis pour lequel la Banque africaine de Développement (BAD), qui a financé le projet, affirme détenir les preuves que des membres de l'administration mauricienne et d'autres personnes auraient touché des pots-de-vin.



L'enquête du bureau de lutte anti-corruption de la banque concerne les deux appels d'offres auxquels a participé BWSC, une société danoise, pour le projet St-Louis II, soit en 2014 sous le gouvernement de Navin Ramgoolam et en 2015 sous celui des Jugnauth père et fils.







Etrange coïncidence, non?



À Maurice, l'information tourne en boucle sur les réseaux sociaux et certains y voient peut-être une vengeance des propriétaires de l'entreprise danoise... Or, selon le site du groupe, BWSC est une filiale de Mitsui OSK Lines , la compagnie qui exploitait le Wakashio...Etrange coïncidence, non?À Maurice, l'information tourne en boucle sur les réseaux sociaux et certains y voient peut-être une vengeance des propriétaires de l'entreprise danoise...



