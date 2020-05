A la Une ... (Pierrot Dupuy) Nassimah Dindar : Traître un jour, traître toujours...

Vous connaissez l'expression "Créole un jour, créole toujours". En politique, ça pourrait donner : "Traître un jour, traître toujours".

Nassimah a trahi plusieurs fois déjà. Seuls les naïfs pouvaient croire qu'elle ne trahirait pas une nouvelle fois... Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 31 Mai 2020 à 17:29 | Lu 1851 fois





Nassimah est une habituée de ce genre de trahisons : elle fait campagne en se définissant comme du centre droit, jure sur ce qu'elle a de plus sacré que jamais elle ne s'alliera avec la gauche... et renie sa parole dès l'élection terminée.



C'est à se demander comment des électeurs, et des hommes politiques, peuvent encore se laisser prendre !



La fois précédente, elle avait prétexté que les propositions de René-Paul Victoria étaient ridiculement basses et que c'est la raison pour laquelle elle avait refusé. Il faudra qu'elle cherche un autre prétexte cette fois-ci : en cas de liste commune,



En fait, Nassimah Dindar savait depuis des mois qu'elle ferait liste commune avec le parti socialiste au second tour. Nous l'avions annoncé ici même à plusieurs reprises. Ce qui ne l'avait empêché de nier farouchement en conférence de presse et sur les plateaux de télévision.



Nous avions également révélé que l'accord allait bien plus loin que pour les municipales : Nassimah Dindar avait négocié avec Gilbert Annette et Ericka Bareigts un accord de principe sur leur soutien dans son canton pour lui permettre de se faire réélire conseillère générale, avec en ligne de mire la présidence du Département. Avec une de ces fameuses alliances galimatias avec la gauche.



Dire que malgré tous ces avertissements, Cyrille Melchior a continué à croire en ses belles paroles, lui a déroulé le tapis rouge au Département et l'a même aidée à faire campagne. Il n'avait pas conscience qu'il était en train de scier la branche sur laquelle il était assis. Quelle va être son attitude demain face à celle qui est aujourd'hui l'alliée de la gauche?



Pareil pour Michel Fontaine. Partant du principe que les ennemis de mes ennemis sont mes amis, il a longtemps prêté une oreille complaisante à la sénatrice. Un jour, il m'avait pourtant dit qu'il ne pourrait pas continuer si jamais elle s'alliait avec les socialistes. "Je suis de droite, m'avait-il dit, et ça je ne pourrai pas le tolérer". J'espère qu'il tirera les conséquences de ce qui vient de se passer...



Trois listes au second tour, dont une réunissant Ericka Bareigts et Nassimah Dindar. Autant dire qu'il faudrait un miracle pour qu'elle ne soit pas élue...



Reste pour moi une inconnue : jusqu'à quel point Ibrahim, le mari de Nassimah, est complice de cette stratégie ou victime consentante? On disait qu'il était réticent à une alliance avec Ericka Bareigts et privilégiait plutôt un rapprochement avec Didier Robert. Que ce qui l'intéressait, c'était la présidence de la CINOR car il lui fallait un revenu complémentaire, maintenant qu'il est à la retraite.



Une fois de plus, il n'a pas eu son mot à dire. Nassimah a décidé et il a suivi.



Nassimah lui dit de faire campagne, qu'il sera le candidat, et il arpente St-Denis en long et en large en annonçant partout qu'il va se présenter. Nous lui affirmons dans une interview que Nassimah a déclaré à une de nos bonnes sources que c'est elle qui finalement se présenterait, et il nous assure que ce n'est pas possible, que si tel était le cas, elle l'aurait prévenu. Elle finit par lui dire que tous comptes faits, il vaut mieux que ce soit elle, et il accepte de s'effacer. Il préfèrerait une alliance avec Didier Robert, elle signe avec Ericka Bareigts. Et il continue à la suivre...



Si quelqu'un a une explication, je suis preneur... La nouvelle est tombée hier soir. Pendant que Didier Robert réunissait ses colistiers en fin d'après-midi pour leur faire un point sur les négociations en cours avec Vanessa Payet et Nassimah Dindar, cette dernière était en train de signer avec Ericka Bareigts...Nassimah est une habituée de ce genre de trahisons : elle fait campagne en se définissant comme du centre droit, jure sur ce qu'elle a de plus sacré que jamais elle ne s'alliera avec la gauche... et renie sa parole dès l'élection terminée.C'est à se demander comment des électeurs, et des hommes politiques, peuvent encore se laisser prendre !La fois précédente, elle avait prétexté que les propositions de René-Paul Victoria étaient ridiculement basses et que c'est la raison pour laquelle elle avait refusé. Il faudra qu'elle cherche un autre prétexte cette fois-ci : en cas de liste commune, Didier Robert était prêt à lui laisser la moitié des sièges éligibles , plus la présidence de la CINOR, alors même que sa liste était arrivée sensiblement derrière la sienne. Et en cas de liste d'union à trois avec Croire et Oser, il lui proposait le tiers des sièges, tandis que la tête de liste serait allée à Vanessa Payet.En fait, Nassimah Dindar savait depuis des mois qu'elle ferait liste commune avec le parti socialiste au second tour. Nous l'avions annoncé ici même à plusieurs reprises. Ce qui ne l'avait empêché de nier farouchement en conférence de presse et sur les plateaux de télévision.Nous avions également révélé que l'accord allait bien plus loin que pour les municipales : Nassimah Dindar avait négocié avec Gilbert Annette et Ericka Bareigts un accord de principe sur leur soutien dans son canton pour lui permettre de se faire réélire conseillère générale, avec en ligne de mire la présidence du Département. Avec une de ces fameuses alliances galimatias avec la gauche.Dire que malgré tous ces avertissements, Cyrille Melchior a continué à croire en ses belles paroles, lui a déroulé le tapis rouge au Département et l'a même aidée à faire campagne. Il n'avait pas conscience qu'il était en train de scier la branche sur laquelle il était assis. Quelle va être son attitude demain face à celle qui est aujourd'hui l'alliée de la gauche?Pareil pour Michel Fontaine. Partant du principe que les ennemis de mes ennemis sont mes amis, il a longtemps prêté une oreille complaisante à la sénatrice. Un jour, il m'avait pourtant dit qu'il ne pourrait pas continuer si jamais elle s'alliait avec les socialistes. "Je suis de droite, m'avait-il dit, et ça je ne pourrai pas le tolérer". J'espère qu'il tirera les conséquences de ce qui vient de se passer...Trois listes au second tour, dont une réunissant Ericka Bareigts et Nassimah Dindar. Autant dire qu'il faudrait un miracle pour qu'elle ne soit pas élue...Reste pour moi une inconnue : jusqu'à quel point Ibrahim, le mari de Nassimah, est complice de cette stratégie ou victime consentante? On disait qu'il était réticent à une alliance avec Ericka Bareigts et privilégiait plutôt un rapprochement avec Didier Robert. Que ce qui l'intéressait, c'était la présidence de la CINOR car il lui fallait un revenu complémentaire, maintenant qu'il est à la retraite.Une fois de plus, il n'a pas eu son mot à dire. Nassimah a décidé et il a suivi.Nassimah lui dit de faire campagne, qu'il sera le candidat, et il arpente St-Denis en long et en large en annonçant partout qu'il va se présenter. Nous lui affirmons dans une interview que Nassimah a déclaré à une de nos bonnes sources que c'est elle qui finalement se présenterait, et il nous assure que ce n'est pas possible, que si tel était le cas, elle l'aurait prévenu. Elle finit par lui dire que tous comptes faits, il vaut mieux que ce soit elle, et il accepte de s'effacer. Il préfèrerait une alliance avec Didier Robert, elle signe avec Ericka Bareigts. Et il continue à la suivre...Si quelqu'un a une explication, je suis preneur...



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur