Pierrot Dupuy - NRL : Et si on nous préparait adroitement au retour d'un péage ?

NRL : Et si on nous préparait adroitement au retour d'un péage ?

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 à 15:31





De l'autre, Didier Robert, au travers d'



Qui dit vrai ? Qui ment ? Qui exagère ? Difficile à dire pour quelqu'un qui n'a pas tous les éléments à sa disposition. Chacun se positionnera en fonction de ses amitiés ou de ses inimitiés politiques.



Il n'en reste pas moins que le message que souhaite faire passer Huguette Bello est clair : la NRL va encore nous coûter au minimum 300 à 700 millions de plus, sans compter les réclamations d'un montant d'un milliard d'euros déposées par le groupement d'entreprises, et la Région n'a plus d'argent. Elle est déjà hyper endettée, nous dit-elle, et n'a plus les moyens d'emprunter plus sans remettre en cause les autres projets de la mandature.



Pour le moment, la nouvelle présidente se contente de répéter à l'envi qu'il faut que l'Etat paye la facture. Mais on sait tous que les caisses de l'Etat sont vides, le quoi-qu'il-en-coûte est passé par là et il est plus que probable qu'elle se heurtera à un refus. En tout cas, il y a très peu de chance qu'elle obtienne la totalité de la somme nécessaire à l'achèvement des travaux et au règlement de tous les contentieux..



Quelle solution restera-t-il alors?



Je suis prêt à prendre le pari que l'actuelle majorité nous ressortira à ce moment-là l'hypothèse d'un péage à l'entrée de la NRL, solution à l'époque imaginée par Paul Vergès. Car on l'a oublié, et Didier Robert l'a très bien rappelé dans l'interview qu'il nous a accordée il y a deux jours, l'actuelle NRL est en tous points identique au projet de 2007 présenté par Paul Vergès, à deux différences près : le rajout de deux voies centrales pour un transport en commun en site propre (des bus aujourd'hui, un futur train demain) et... la suppression du péage.



