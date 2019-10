La grande Une [Pierrot Dupuy] Moto "volée" : Quand Thierry Robert répond à côté de la plaque







Dans un premier temps, il a promis une prochaine réponse de son avocat qui allait nous faire, promettait-il, des révélations fracassantes qui allaient nous laisser sans voix.



Puis, dans un deuxième post sur sa page Facebook (Donald Trump tweete plus vite que son ombre, avec Thierry Robert c'est sur Facebook que ça se passe...), plus question d'avocat. Cette fois encore, c'est Thierry Robert qui s'exprime.



Toujours est-il que la seule révélation fracassante qu'il nous livre pour démentir les informations que nous avions révélées, c'est un texto échangé selon lui avec Bruno Domen, le 6 décembre 2018, lors de sa démission. Thierry Robert a réagi en deux temps à notre article d'hier où nous l'accusions d' avoir conservé par-devers lui une moto de 500 cm3 , une Yamaha T-Max, d'une valeur de 13.000 euros, dont il se servait occasionnellement quand il était maire. Soit pour éviter les embouteillages, soit comme François Hollande pour être plus discret...Dans un premier temps, il a promis une prochaine réponse de son avocat qui allait nous faire, promettait-il, des révélations fracassantes qui allaient nous laisser sans voix.Puis, dans un deuxième post sur sa page Facebook (Donald Trump tweete plus vite que son ombre, avec Thierry Robert c'est sur Facebook que ça se passe...), plus question d'avocat. Cette fois encore, c'est Thierry Robert qui s'exprime.Toujours est-il que la seule révélation fracassante qu'il nous livre pour démentir les informations que nous avions révélées, c'est un texto échangé selon lui avec Bruno Domen, le 6 décembre 2018, lors de sa démission.

"Envoie quelqu'un chercher chercher la moto et la voiture, dis moi quelle heure". Ce à quoi Bruno Domen répond : "Ok je fais le nécessaire". Le tout accompagné d'un commentaire de Thierry Robert sur sa page Facebook : PLUS MENTEUR QUE LUI TU MEURS!



Voici une copie d'écran d'un échange sms datant du 06 décembre 2018 lors de la démission!

Soit il a la mémoire courte!?!?!



Compliqué donc de gérer une mairie avec une mémoire courte!!!!!!



Soit c'est un menteur né?!?!?!?



A vous de vous faire votre propre opinion. Le problème pour Thierry Robert, c'est que cette publication non seulement ne répond pas à l'accusation que nous avions portée mais qu'en plus elle ne fait que démontrer que nous avions raison !



Que reprochions-nous à l'ancien maire de Saint-Leu ?



Pour éviter les erreurs, je vais reproduire très exactement ce que j'ai écrit hier : C'est ainsi qu'elle a fini par atterrir dans le garage de sa maison située à l'Entre-Deux.



Depuis son départ de la mairie, la municipalité a essayé à de nombreuses reprises de récupérer l'engin.



Officiellement, Thierry Robert ne dit pas non. Mais à chaque fois qu'un employé communal s'est présenté à son domicile, il a trouvé un argument pour ne pas le faire.



Dernier argument en date : les pneus de la moto seraient percés et la moto ne fonctionnerait plus.



Outre le fait qu'il était de sa responsabilité de rapporter l'engin à la mairie dès qu'il a quitté ses fonctions, il lui appartenait avant de le faire de le remettre en état de marche, dans l'état où il l'avait trouvé quand il l'a emprunté.



Sinon, en droit, le fait de conserver par-devers soi un objet qui ne vous appartient pas s'appelle ni plus ni moins qu'un vol. Si selon Thierry Robert, certains ont des problèmes de mémoire, lui apparemment a des problèmes de compréhension, ce qui me semble beaucoup plus grave.



Reprenons les éléments un à un.



La moto se trouve toujours bel et bien dans le garage de Thierry Robert



"C'est ainsi qu'elle a fini par atterrir dans le garage de sa maison située à l'Entre-Deux".



A aucun moment Thierry Robert ne conteste que la moto se trouve toujours chez lui, dans le garage de sa maison de l'Entre-Deux. Dont acte, nous enregistrons le fait qu'il nous donne raison.



Nous avions écrit que Bruno Domen et Thierry Robert avaient échangé au sujet de la moto



"Depuis son départ de la mairie, la municipalité a essayé à de nombreuses reprises de récupérer l'engin. Officiellement, Thierry Robert ne dit pas non. Mais à chaque fois qu'un employé communal s'est présenté à son domicile, il a trouvé un argument pour ne pas le faire. Dernier argument en date : les pneus de la moto seraient percés et la moto ne fonctionnerait plus".



Avec la publication de ce texto, Thierry Robert confirme bien qu'il a échangé avec Bruno Domen qui lui réclamait la restitution de la moto (et de sa voiture de fonction). Comme nous l'avions écrit.



Mais il ne répond pas à ce que nous avancions, à savoir que quand l'employé communal s'était présenté à son domicile, il avait avancé l'argument que la moto ne marchait plus et que les pneus étaient crevés pour justifier de ne pas la rendre.



C'est là-dessus que nous aurions aimé l'entendre.



C'est Thierry Robert qui aurait dû ramener la moto, et en état



Quoi qu'il en soit, il ne conteste pas que la moto, qui ne lui appartient pas, se trouve toujours chez lui.



Et comme je l'écrivais hier, ce n'est pas de la responsabilité de la mairie de Saint-Leu de se déplacer pour récupérer la moto. Quand il l'a prise, elle était en état de marche. Il lui appartenait de la ramener dans le même état.



Il ne l'a pas fait et c'est ça l'essentiel.



