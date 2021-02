La grande Une Pierrot Dupuy - Motifs impérieux : Gillot est une passoire

Avec l’apparition des variants sud-africain, britannique et maintenant brésilien du Covid, le préfet a décidé depuis le 28 janvier dernier de rétablir les motifs impérieux, que ce soit pour venir à La Réunion ou pour se rendre en métropole. Avec les mêmes obligations pour Mayotte.

Il faut donc sur le papier justifier d’une raison "impérieuse" pour voyager de ou vers La Réunion, Mayotte et l’Hexagone, que ce soit d'ordre personnel, familial, médical ou professionnel.

Sans compter la preuve d'un test PCR négatif effectué au maximum trois jours avant le décollage. Et la "recommandation" qui vous est faite d'en faire un autre dix jours après votre arrivée

Dans la réalité, ce filtre des motifs impérieux est une véritable passoire. Nombreux sont encore les touristes qui réussissent à contourner les barrières, n'hésitant pas souvent à produire des faux, pour venir passer leurs vacances à La Réunion, loin du couvre-feu et autres restrictions imposées en métropole.

Quant à la septaine, il s'agit d'une véritable farce puisqu'elle n'est pas imposée mais "recommandée".

La conséquence de ce laxisme, c'est une augmentation importante du nombre de cas de Covid recensés à La Réunion.

Bientôt, le même préfet qui n'aura pas réussi à nous protéger, viendra nous annoncer que nous sommes nous aussi assujettis à un couvre-feu, voire à un confinement ! Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 7 Février 2021 à 15:04 | Lu 3653 fois

Le nombre important, tous les jours, de cas "importés" interroge. Cela devrait être impossible si les restrictions imposées étaient véritablement respectées.



Quelqu'un qui voyageait ce matin nous a fait remonter qu'à bord de l'avion, on leur a distribué un prospectus de l'ARS (voir ci-contre), sous couvert de la préfecture, indiquant aux passagers qu'ils n'étaient plus soumis à une septaine.



Bien joué !



Et quand notre passager s'en étonne auprès d'une hôtesse d'Air France, cette dernière répond qu'elle n'est pas au courant...

Ce n'est bien plus tard qu'on leur remettra deux autres documents, dont celui publié ci-contre, où il est dit que le passager arrivant à La Réunion a "une obligation morale et civique de réaliser une septaine".



Avec ça, La Réunion est sauvée !





Le même passager a également été très étonné de voyager à proximité de plusieurs familles avec enfants. Possible que ce soient des employés venant prendre un poste à La Réunion, et débarquant ici avec toute la famille. Ce serait là la seule explication qui entrerait dans la liste des motifs impérieux (voir plus bas).



Un cas permet de s'interroger. Celui d'une famille avec un enfant qui a dit suffisamment haut pour qu'on l'entende qu'elle avait réservé une maison de location et une voiture, et que "papi" attendait à la sortie de l'aérogare...

La liste des motifs impérieux



Pour information, le motif impérieux familial doit relever d’une obligation familiale incontournable, comme : Un décès ou une maladie grave d’un parent proche

Une obligation de déménagement familial impérative

L’exercice des droits de visite et d’hébergement des enfants pour les parents séparés

La garde d’enfants par les grands-parents, dès lors que le parent atteste qu’il ne dispose d’aucun mode de garde pour son enfant

Rendre visite à son conjoint, géographiquement isolé, sur présentation du livret de famille, certificat de mariage, de concubinage ou pacs

Le retour des étudiants ayant leurs parents domiciliés à La Réunion

Un stage obligatoire pour valider une formation, mais pas un stage optionnel

Un mariage pour le marié, mais pas la famille élargie telle que les grands-parents, les frères et sœurs ou les cousins

Suite à un accouchement pour le conjoint ou le père de l’enfant, mais pas la famille élargie telle que les grands-parents, les frères et sœurs ou les cousins Sont considérés comme des motifs professionnels impérieux : Un entretien d’embauche en métropole, même s’il est recommandé de réaliser au maximum ces entretiens en audioconférence ou visioconférence

La prise de fonction dans un nouvel emploi

Un concours en métropole, sur présentation de la convocation Enfin, les motifs impérieux de santé sont ceux relevant de l’urgence, et dont les soins ne peuvent être apportés à La Réunion.



Quoi qu'il en soit, nos familles, une fois passé le filtre de la compagnie aérienne puis de la Police de l'Air et des Frontières à Orly, ces familles voyageant avec femmes et enfants ne risquaient plus grand chose puisqu'il n'y avait aucun contrôle ni de police, ni de l'ARS en arrivant à Gillot...



> A peine débarqués, des touristes ne respectent pas leur septaine Pour information, le motif impérieux familialdoit relever d’une obligation familiale incontournable, comme :Sont considérés comme des motifs professionnels impérieux :Enfin, les motifs impérieux de santé sont ceux relevant de l’urgence, et dont les soins ne peuvent être apportés à La Réunion.Quoi qu'il en soit, nos familles, une fois passé le filtre de la compagnie aérienne puis de la Police de l'Air et des Frontières à Orly, ces familles voyageant avec femmes et enfants ne risquaient plus grand chose puisqu'il n'y avait aucun contrôle ni de police, ni de l'ARS en arrivant à Gillot...



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur